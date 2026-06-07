以色列對美間諜活動嚴重 美提升威脅級別

美國全國廣播公司（NBC）周六援引多位美官員報道，美國國防部對於以色列加強對美間諜活動的擔憂正日益加劇，近期已將這個中東主要盟友的反情報威脅級別提升至最高。

對伊戰事分歧加劇

消息人士指，由於美以雙方在伊朗戰事下一步走向上分歧加劇，五角大樓國防情報局（DIA）在過去數周內發布了這項全新的威脅評估。一位看過這份內部文件的官員透露，DIA將以色列的威脅級別調升至最高的「嚴重」級別。官員表示，提升的原因是懷疑以方正特別採取行動監視美國高級官員，以獲取特朗普政府內部對於中東衝突商議及決策的情報。

官員透露，這份長達7頁的報告認定以色列進行人力間諜活動與技術搜集等，已達嚴重水平，並列舉了一系列加深美方憂慮的具體事件。美官員並指，以色列近期的行動已「遠超」典型間諜範疇。

針對上述指控，以色列駐美大使館發言人發表聲明強烈反駁，直指有關以色列監視美國的說法「完全是無稽之談」。發言人強調，以色列絕不會搜集美國實體的情報，更遑論是美國政府官員，其工作一向針對敵人而非盟友，任何相反說法皆屬誤導或出於政治動機。白宮一官員則發聲明稱這整則報道均為虛構，指消息來源對實際情況一無所知。五角大樓則拒絕置評。

據NBC報道，此項高度戒備措施發布的背景，正值特朗普與以總理內塔尼亞胡在對伊戰爭及在黎巴嫩的軍事行動上發生嚴重衝突。報道稱，兩國領導人在上周通了通話，氣氛緊張。特朗普隨後向記者承認，他在通話中斥責內塔尼亞胡「瘋了」。

自今年4月初美伊停火協議生效以來，特朗普一直積極尋求與伊朗達成外交協議，以結束戰爭。美國官員與外部專家均指出，以方高度關注特朗普最終會決定恢復對德黑蘭的大規模戰事還是結束衝突。