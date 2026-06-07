新加坡下令社媒封鎖反印度社群帖文 指源自境外傳遞「華人更有權立足」論調

近日網上流傳多段貶低新加坡印度社群、煽動對該社群敵意的內容，引起獅城政府的警惕，警方周六援引《網絡犯罪危害法令》，下令社交媒體YouTube、Facebook、X屏蔽14條相關帖文和視頻。根據當局調查，帖文具煽動性，旨在惡意攻擊新加坡的多元種族政策，傳遞「華人比其他族裔群體更有權在新加坡立足」的論調。當局說，帖文內容源自境外，可能是不同外國網民自發製作傳播的，目前沒有證據顯示是任何政府發起的行動。

內政部文告指出，這14則網絡內容主要是中文撰寫，具備一定的傳播力度。大部分內容的點擊率介乎數百至數千，其中一篇發表在X平台的帖文，瀏覽量高達26萬次。

文告稱，帖文選擇性地使用了新加坡小印度區人潮擁擠的街景照片，以及寶塔街宗教節日中印度信徒聚集的畫面，企圖以此佐證「新加坡印度人過多」的論調。部分帖文形容當地印度人口的增長「提升了新加坡街頭的咖喱濃度」。

根據內政部的監測，這類論述自上個月起開始在中文資訊空間內流傳。相信源自中國的一個平台，隨後被轉載到其他平台，煽動公眾對印度社群的不滿和敵意。

煽動公眾不滿和敵意

這些言論宣稱，新加坡的多元種族政策只是一個為了迎合西方價值觀的虛假表象，國家的長期穩定並非歸功於多元政策，而是因為華族人口佔多數。

言論還稱，隨着當地印度族政治人物人數增加，政策將偏袒印度移民；甚至表示新加坡文化底蘊本質上是中華文化，政府與中國「脫鈎」而忽視印度社群不斷壯大所帶來的威脅，最終將導致國家消亡。一些內容宣稱新加坡正被印度人「佔據」。

內政部與警方經評估後表示，這些帖文很可能觸犯《刑事法典》第298A條文，即蓄意在不同種族群體之間煽動敵意、仇恨或不良情緒，或作出危害維持種族和諧的行為。

為此，當局正式援引《網絡犯罪危害法令》發出屏蔽指示，要求相關平台在24小時內採取合理措施，對新加坡用戶封鎖這些涉案帖文。

要求平台封鎖涉案帖文

律政部長兼內政部第二部長唐振輝周六接受媒體訪問時澄清，目前沒有任何證據顯示這些帖文是任何政府協調發起的行動。他表示，這些內容更像是外籍網民在網絡輿論空間中「自發製作與傳播」的產物。唐振輝批評，這些言論傳遞了「華人比其他族裔群體更有權在新加坡立足」的論調，政府絕對不會容忍任何企圖破壞或分化種族和諧的外來言論。

內政部重申，新加坡堅決反對本土主義與排外主義，任何企圖挑撥不同社群關係的惡意行為都必須予以堅決拒絕，而這類來自境外來源的攻擊更是雙重不可接受。根據2024年數據，印度裔佔新加坡公民人口7.6%，華裔和馬來人分別佔總人口的75.6%和15.1%。

綜合報道