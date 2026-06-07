美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表

一名就讀於美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）的20歲青年希堅保咸（James “Weston” Higginbotham），近日隨家人前往日本旅遊期間，因不滿美國科技巨頭研發的ChatGPT等AI軟件大肆侵佔與浪費地球自然資源，與母親發生激烈爭執，隨後憤而離群獨自走入荒野，不幸失蹤。經過多日搜救，其遺體於6日（周六）在京都郊外的一處茂密山林中被志願搜救隊尋獲。

痛斥AI背離大自然 怒關追蹤功能走入深山

生前熱愛大自然的希堅保咸，原本是與父親基斯（Keith）、母親南西（Nancy）及弟弟一同赴日，慶祝弟弟順利畢業。然而在5月29日，他與母親就應否使用ChatGPT進行行程導航一事爆發嚴重口角，其後獨自一人離開家人在京都展開孤獨探險。

家人隨後透過美式監控軟件Life360追蹤其定位，發現他曾搭乘火車並在數間商店逗留。惟當母親發出短訊盤問其去向後不久，希堅保咸便毅然關閉了定位功能。

山科區最後現身 暴風雨阻礙百人搜救

京都市的閉路電視隨後拍下他最後的孤獨身影。畫面顯示，他當時獨自一人步經京都市山科區，正沿着一條偏僻的小徑走向附近的林地健行步道。由於他失蹤前並無任何野外求生準備，當地警方研判其在地形複雜的山區內安全受到極大威脅，遂於6月2日調集超過100名警員、警犬及直升機展開全面搜山。

然而，搜救行動隨即遭到惡劣天氣阻擋。當地當晚爆發強烈暴風雨，導致山林環境急劇惡化，搜救進度嚴重受阻。在警方結束了法定的72小時極限搜救後，希堅保咸的家屬未有放棄，在昨日（6日）僱用民間專業搜救隊並發動當地日本居民，針對警方未曾覆蓋的山科深林盲區進行地毯式搜索，最終尋獲其冰冷的遺體。

家屬悲痛感謝公眾協助尋人

在證實噩耗後，希堅保咸的父母含淚在社交平台上發表聲明，證實了長子的死訊，形容全家此刻「悲痛難以言表」，並向在尋人期間提供協助的日本公眾及志願者致謝。