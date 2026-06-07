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泰7歲女童離奇命案轟動全國 警揭兇手竟是13歲親姐 17歲舅助棄屍

即時國際
更新時間：04:49 2026-06-07 HKT
發佈時間：04:49 2026-06-07 HKT

泰國碧差汶府（前譯北碧府）發生一宗震驚全國的倫常慘劇。一名年僅7歲、綽號「小葡萄」的女童日前離奇失蹤，隨後被發現陳屍於一處僻靜的橡膠園內，震驚全國。警方連日抽絲剝繭，對死者家屬進行連番盤問後，案情迎來驚天逆轉，揭發兇手竟是死者年僅13歲的親姐姐。

藏屍衣櫃再用三輪車棄屍 母親驚悉雙親變兇手悲痛欲絕

這宗令人髮指的家庭悲劇源於5月30日。家住桑拉卡式里縣4號村的7歲女童「小葡萄」當天突然人間蒸發，家人遍尋不獲後報警求助。直至6月1日，警方與當地村民才在附近一處橡膠園內尋獲女童冰冷的遺體。泰國第七警區隨即聯同當地警力及鑑證專家成立聯合調查組，重回現場及女童家中進行地毯式搜證，最終將懷疑目標鎖定在女童的至親身上。

涉案的13歲姐姐遭警方強力盤問，在巨大的心理壓力下終於崩潰鬆口，承認自己就是兇手。

她供認，事發當日兩人在家中因瑣事與妹妹發生激烈爭吵，她氣憤難平之下，用米袋套住妹妹頭部將其活活悶死。眼見鑄成大錯，她慌亂中先將遺體藏匿於衣櫃內，隨即向17歲的舅舅阿佩（譯音）求救。阿佩隨後駕駛一輛三輪摩托車趕至，兩人合力將女童屍體裝入麻袋，漏夜載往附近的橡膠園內拋棄。

警方隨後將兩名嫌疑人押解回案發現場進行案情重演。當執法人員在阿佩的三輪車上採集到死者的指紋及關鍵生物物證後，女童的母親在鐵證面前當場崩潰。她萬料不到，自己疼愛的女兒與親弟弟竟合謀殺害了年幼的女兒，至今仍無法接受家破人亡的殘酷現實。

平靜村落驚聞倫常慘案 警方鑑於涉未成年人謹慎徹查

慘劇傳出後，原本和睦平靜的村落頓時掀起驚濤駭浪。大批村民自發前往案發現場圍觀，不少平日喜愛「小葡萄」的女村民更是目睹案情重演時淚流滿面，直言兇手手段狠辣，且竟然是死者的至親，實在令人難以置信。

由於本案的兩名核心嫌疑人均屬於未成年人，泰國警方強調，後續的司法調查程序將會極為謹慎，執法部門將嚴格遵循涉及青少年犯罪的法律法規進行。同時，聯合調查組將進一步深入剖析兩名少年犯案時的心理動機，並重點釐清案件背後是否還隱瞞了其他鮮為人知的家族內情。

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