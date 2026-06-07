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小世界盃｜中國U12足球小將意大利奪冠 央視、人民日報齊祝賀

即時國際
更新時間：00:15 2026-06-07 HKT
發佈時間：00:15 2026-06-07 HKT

 

全球球迷準備迎接世界盃前夕，國家年輕足球員在國際舞台發光發亮！一支中國的「草根民間隊」創造奇蹟，2日在意大利國際青少年盃賽勝出，成為賽事創辦以來首支奪冠的非歐洲球隊。

這支球隊與英超勁旅埃弗頓U12互射12碼分勝負，以5比4勝出，射入奠定勝負一球的12歲小將孟新藝以後空翻慶祝奪冠，燃爆全場。

這支球隊可謂傳奇，教練董路沒有專業教練證書，而是足球評論員出身。2017年，他發起「中國足球小將」項目，不收培訓費、不簽「賣身契」，也不限制球員轉會，球員從全國選拔，只在周末和假期進行「飛行集訓」，直接組隊與國內外系統化培養的對手比賽。項目運營資金一部分來自董路自己的直播、廣告等收入，一部分來自商業贊助。

前國腳孫繼海曾嘲諷這支球隊：「是青訓還是馬戲團？」然而，2026年U17亞洲杯，中國隊陣中超過半數的主力框架來自「足球小將」體系。

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