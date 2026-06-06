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世界遺產｜奈良飛鳥・藤原宮都獲建議列入 揭露「日本」形成過程

即時國際
更新時間：22:02 2026-06-06 HKT
發佈時間：22:02 2026-06-06 HKT

聯合國教科文組織（UNESCO）諮詢機構建議將展示日本古代中央集權國家形成的遺跡群「飛鳥・藤原宮都」獲建議列入世界遺產，預計7月19日至29日於韓國釜山召開的世界遺產委員會會議上作出正式決定。

若順利入選，日本國內的世界遺產將增至27項，其中文化遺產22項、自然遺產5項。

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飛鳥寺跡。 asuka-fujiwara.jp
飛鳥寺跡。 asuka-fujiwara.jp

飛鳥藤原是6世紀末至8世紀初，飛鳥時代日本政治與文化的中心，位於奈良盆地南部，橫跨現今的橿原市、櫻井市和明日香村地區。

此遺跡群由19處文化遺產組成，包括飛鳥宮跡、藤原宮跡、高松塚古墳、山田寺跡等，展示了飛鳥時代與中國大陸及朝鮮半島密切交流的背景下，日本首次建立中央集權國家體制的歷史進程。這些遺產保存良好，展現了日本積極吸收東亞先進文化的同時奠定國家基礎，最終形成「日本」這一國家的過程。

高松塚古墳。 asuka-fujiwara.jp
高松塚古墳。 asuka-fujiwara.jp

日本首相高市早苗6日在X發文稱：「我國珍貴的文化遺產獲得了國際上的高度評價，我感到非常高興。」她強調當局將全力以赴，「推動正式決定的達成」。

高市對奈良當地「長期以來為保存（遺跡）付出的不懈努力致以深切的敬意」，她本人的選區正是眾院奈良2區。

藤原宮跡。 asuka-fujiwara.jp
藤原宮跡。 asuka-fujiwara.jp
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