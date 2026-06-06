俄烏戰爭｜烏軍襲聖彼得堡及俄羅斯多處油庫、石油碼頭

俄羅斯總統普京拒絕與烏克蘭總統會面翌日，烏克蘭無人機周六上午對俄羅斯第二大城市聖彼得堡發動大規模攻擊，凸顯基輔深入俄羅斯境內的打擊能力日益增強。俄當局警告聖彼得堡居民不要外出。



烏克蘭軍方較早前表示，他們連夜襲擊了俄羅斯列寧格勒（Leningrad）的一座油庫和石油碼頭。

相關新聞：俄烏戰爭｜烏無人機跨境突襲聖彼得堡 擊中石油碼頭

烏軍趁「俄版達沃斯」舉行之際突襲聖彼得堡，黑煙掠過天空。 路透社

烏克蘭總統澤連斯基在X發文表示：「昨晚，我們的無人機飛行了約1000公里，抵達聖彼得堡地區——敵方海軍的軍火庫和喀琅施塔得的一個基地。」聖彼得堡市長別格洛夫表示，當地攻擊造成3人輕傷。他警告行動網路服務可能中斷。

列寧格勒州長德羅茲堅科則說，在他形容為「史無前例的襲擊」中，有141架無人機在列寧格勒周邊上空被擊落。 俄羅斯國防部表示，防空部隊合共擊落了376架烏克蘭無人機。

澤連斯基也提到，烏軍襲擊了位於克拉斯諾達爾（Krasnodar）邊疆區的另一處俄羅斯油庫。

普京一年一度的投資盛會——聖彼得堡國際經濟論壇周三開幕前數小時，烏克蘭無人機襲擊了該市的一個石油碼頭，並擊中了附近的海軍基地。普京周四在論壇上表示，俄羅斯將加強防空能力，以應對近期烏克蘭無人機的襲擊。

澤連斯基透普京直接對話遭拒

澤連斯基周四致函普京，是自2022年俄羅斯向烏克蘭派兵以來，他首次直接致信普京，提議面對面會談解決俄烏衝突。信中，澤連斯基對普京執政26年進行了全面批評，並對其年齡進行了嘲諷。普京周五拒絕了澤連斯基，稱他認為會談「毫無意義」。

由於無人機群阻礙了雙方的推進，俄烏前線幾乎沒有進展，雙方都試圖透過發動遠程打擊來取得優勢。烏克蘭外長西比哈周六表示，俄羅斯的處境「只會越來越糟」，並警告說，俄羅斯境內「沒有哪個地方可以免受」烏克蘭的遠程攻擊，攻擊強度「還會繼續增加」。