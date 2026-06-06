以巴衝突｜以軍向西岸民車開火 子彈貫穿一家三口7個月大男嬰亡

以色列軍隊5日在約旦河西岸希布倫（Hebron）南方特爾魯邁達（Tel Rumeida）地區向一輛民用車輛開火，造成一名出生僅7個月的巴勒斯坦男嬰當場身亡，父母也雙雙中彈受傷。



綜合外媒報道，巴勒斯坦衛生部證實，僅7個月大的男嬰薩姆（Sam Fahd Abu Haikal）遭以色列部隊擊中後當場身亡。他的父親阿布·海卡爾（Fahd Abu Haikal）是伯利恆大學的講師。他在醫院向媒體說明，當時一家人正從伯利恆前往希布倫探親，途中遭以軍開槍射擊。

相關新聞：以巴衝突︱內塔尼亞胡：命令以軍控制加沙走廊7成領土

阿布·海卡爾憶述，子彈射穿擋風玻璃後貫穿他的手、孩子的臉和妻子的臉，彈片還卡在她心臟附近。因妻子目前傷勢危急，院方尚未告知她兒子已身亡的消息。

男嬰祖母費瑞亞爾（Feryal Abu Heikal）也在車內，她說當時車輛行經一處檢查站附近，他們遠遠看見以軍車輛與士兵便主動停車，沒想到對方馬上開火。「那個畫面太可怕了，一個才7個月大的孩子，臉就這樣被打碎。世界上哪一支軍隊會這樣做？」

以軍稱該車「加速逼近」

以色列軍方則表示，士兵當時察覺一輛車加速逼近，一名士兵因此開槍示警，與死者家屬說法矛盾。軍方初步調查顯示，3名傷亡者均為無辜平民，調查目前仍在進行中，結果將移交相關部門。

以色列人權組織Yesh Din統計，2016年至2024年間共有2427件針對以軍士兵的申訴案，被起訴比例不到1%。自2023年10月7日加薩戰爭爆發以來，聯合國統計西岸及東耶路撒冷已有逾千名巴勒斯坦人喪生，包含至少240名兒童。