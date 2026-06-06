惹錯人了！美退伍軍人遭6屁孩搶劫 槍指頭冷靜出手壓制
更新時間：18:15 2026-06-06 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-06 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-06 HKT
美國馬里蘭州奧克森希爾（Oxon Hill）光天化日發生一宗持槍搶劫案，6名青少年結夥走近一輛車搶劫，還向車主頭部舉槍，碰巧此人是一名美國海軍陸戰隊退伍軍人，當下立即英勇壓制青少年，抓獲2人。
被槍指頭的退伍軍人名叫博爾達（Jheyco Borda）。他當時正在路邊修車，突然有4名少年、2名少女走了過來，其中一個舉起手槍指着他的頭部，要他交出車匙、手機和所有財物。
博爾達立即出擊，壓制舉槍青少年，博爾達的弟弟隨後趕到，幫手出拳，一起壓制。隨後另一青少年上前，兩兄弟便一人對付一個。扭打期間，青少年的槍走火，子彈穿過卡車後部，所幸無人受傷。最後博爾達將舉槍少年甩在地上。
博爾達說：「當時感覺生命受到了威脅。」曾是美國海軍陸戰隊一員的他認為，是戰鬥訓練救了他的命。
喬治王子縣警察局確認2人落網，另外仍在調查另外4名青少年是否與此案有關。
最Hit
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
2026-06-05 18:49 HKT
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員 穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民 網民：上車要用錦囊？
2026-06-05 17:30 HKT
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
2026-06-05 15:55 HKT
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
2026-06-05 07:45 HKT