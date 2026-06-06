惹錯人了！美退伍軍人遭6屁孩搶劫 槍指頭冷靜出手壓制

美國馬里蘭州奧克森希爾（Oxon Hill）光天化日發生一宗持槍搶劫案，6名青少年結夥走近一輛車搶劫，還向車主頭部舉槍，碰巧此人是一名美國海軍陸戰隊退伍軍人，當下立即英勇壓制青少年，抓獲2人。



被槍指頭的退伍軍人名叫博爾達（Jheyco Borda）。他當時正在路邊修車，突然有4名少年、2名少女走了過來，其中一個舉起手槍指着他的頭部，要他交出車匙、手機和所有財物。

博爾達立即出擊，壓制舉槍青少年，博爾達的弟弟隨後趕到，幫手出拳，一起壓制。隨後另一青少年上前，兩兄弟便一人對付一個。扭打期間，青少年的槍走火，子彈穿過卡車後部，所幸無人受傷。最後博爾達將舉槍少年甩在地上。

博爾達說：「當時感覺生命受到了威脅。」曾是美國海軍陸戰隊一員的他認為，是戰鬥訓練救了他的命。

喬治王子縣警察局確認2人落網，另外仍在調查另外4名青少年是否與此案有關。