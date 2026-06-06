印度實驗︱南韓網紅喬裝孕婦參加灑紅節 遭群男圍攻瘋狂抽水︱有片

南韓一名男網紅日前親赴印度，裝扮成孕婦進行社會實驗，試圖測試當地人對孕婦的真實態度。結果他在當地傳統「灑紅節」期間走上街頭拍攝時，遭大批狂歡男子包圍並作出不雅動作，幾經辛苦才成功突圍。影片曝光後隨即在網上瘋傳，並再次引發各界對印度女性人身安全的關注。

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印度日均逾80宗強姦案

該名南韓YouTuber化妝、戴上假孕肚並穿上裙子，裝扮成孕婦，在孟加拉和印度的街頭走動，以鏡頭記錄陌生人對他的反應。最新的影片是他趁著着印度傳統「灑紅節」期間拍攝，相關畫面曝光後，隨即在網絡上掀起熱烈討論。

「灑紅節」（Holi）又稱色彩節，是印度規模僅次於排燈節的重要傳統節日，主要慶祝春季降臨及善勝惡敗，通常在印度曆法（Phalguna月）的2月或3月舉行。節日期間，全國民眾都會走上街頭，伴隨音樂與舞蹈，互相潑灑彩色粉末和水，場面極為熱鬧喧囂。

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然而當他走進人群，現場的氣氛隨即變得一片混亂。該名YouTuber在被一群互相潑灑顏料的男子重重包圍，期間有人對他做出不雅動作，他費盡九牛二虎之力才成功從人群中脫身。

雖然這段短短數秒的影片未必能反映事件的全貌，但畫面曝光後，重新掀起了外界對印度女性安全問題的廣泛探討。

事實上，印度一直被視為全球對女性最危險的國家之一，當地女性無論是獨自外出行走、身處工作場所或到市場購物，往往都需要時刻保持高度警覺。根據印度官方數據顯示，當地平均每天接報的強姦案超過80宗；而近年當地的相關檢舉個案，每年大約在29000宗至33000宗之間徘徊。