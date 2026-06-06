新世界螺旋蠅重現｜德州牛肉市場或遭重創 蛆蟲啃食宿主人類隨時成受害者

美國農業部證實，德州南部拉普賴爾（La Pryor）一處農場，發現一頭出生僅3周的大牛，遭恐怖的「新世界螺旋蠅」幼蟲感染。這是德州自1966年以來，首度通報此類病例。



由於該寄生蟲以專門啃食活體血肉聞名，聯邦與州政府隨即進入最高戒備狀態，展開大規模撲滅行動，全力防堵這場可能重創美國畜牧業的世紀危機。

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蟲卵產傷口「鑽食血肉」

據美媒PBS報道，新世界螺旋蠅（New World screwworm fly）的繁衍方式令人毛骨悚然。雌蠅一輩子雖然只交配一次，但牠們會瘋狂尋找溫血動物的開放性傷口或黏膜產卵。一旦蟲卵孵化，數以百計的「食肉蛆」就會瘋狂啃食活體組織的血肉。如果沒有在第一時間發現並進行適當治療，宿主通常會活活被吃掉，痛苦地死亡。

這種致命寄生蟲不僅會重創牛、羊等牲畜，就連野生的哺乳動物、家裏的貓狗寵物，甚至是「人類」都可能成為受害者。

半徑20公里封鎖逐車臨檢

為了阻止擴散，德州首席獸醫丁格斯（Bud Dinges）宣布，以確診農場為中心，劃定半徑約20公里的全面隔離檢疫區。所有離開拉普賴爾的主要幹道上都設置檢查站，強制檢查所有車輛。丁格斯強烈呼籲牧場主人與寵物飼主必須嚴格配合，留在原地以防害蟲擴散。

受近年長期乾旱以及飼料成本狂飆的影響，美國目前牛隻存欄量早已跌至75年來的歷史新低點，嘉吉（Cargill）、泰森食品（Tyson Foods）與JBS等大型肉品加工巨頭，早就在面臨「無牛可宰」的斷料窘境。

經濟損失驚人 必須杜絕

專家估計，過去螺旋蠅曾造成數千萬美元損失（換算今日通脹高達數億至數十億），如果這次螺旋蠅在德州大範圍失控，當地畜牧業恐將面臨高達18億美元（約141億港元）的毀滅性經濟損失。