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槍手點錯相 | 美婦被誤認為襲擊目標 遭狂掃70至80槍慘死

即時國際
更新時間：14:47 2026-06-06 HKT
發佈時間：14:47 2026-06-06 HKT

美國路易斯安那州一個加油站周四（4日）凌晨發生槍擊案，一名50歲女子疑遭槍手「點錯相」，在車廂內遭狂掃70至80槍，無辜慘死。

疑遭槍手錯誤鎖定的女子叫謝潑德（Patricia Shepard），路州哈蒙德警察局長伯傑龍（Edwin Bergeron Jr.）指，她所乘搭的車輛在一個農場遭槍手跟蹤，車上一度確實有槍手要襲擊的目標人物，但中途已下車，改乘另一架車。

目標人物中途已下車

伯傑龍說，謝潑德乘坐的車輛之後離開農場，開到一處雪佛龍加油站，司機下車進入站內後，槍手隨即拿出槍械朝著車輛狂掃70至80發子彈．導致坐在車內的謝潑德無辜喪命。

伯傑龍指，謝潑德是絕對無辜的受害者。他說：「我們絕對不會罷休，直到把像這樣的敗類繩之以法，他們開火打死一個無辜的女人，僅僅因為他們以為掃射的是別人。」

施襲槍手至少2至3人

哈蒙德警方透露，施襲的槍手至少有2至3人，他們駕駛日前在在密西西比州失竊的2008年白色本田思域汽車犯案，車牌號碼為PJY050，若民眾有任何線索可向警方通報。

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