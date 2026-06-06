俄烏戰爭延伸黑海｜烏無人艇誤闖羅馬尼亞港口自爆 疑遭俄軍干擾失控

羅馬尼亞國防5日表示，一艘烏克蘭海上無人艇（USV）在該國油輪碼頭附近爆炸，無人傷亡，另有三艘同款無人艇在羅馬尼亞黑海沿岸尋獲，已妥善處理。烏



克蘭海軍隨後證實，無人艇為其所屬，因遭俄羅斯電子戰干擾失去控制，漂流進入羅馬尼亞領海後，按預設計時器自爆。基輔表示已事先通報羅馬尼亞當局，避免造成更大損害。

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羅馬尼亞國防部新聞稿指出，爆炸無人艇並非羅馬尼亞軍方裝備，亦未參與近期黑海軍演。5日上午約10時30分，它在康斯坦察港民用區自行引爆，位置靠近羅馬尼亞海上救生機構總部。事發後，當局立即啟動「紅色」應變計劃，疏散港區人員，並由情報局（SRI）、海岸警衛隊及國防部迅速封鎖現場。

烏克蘭海軍稱，該無人艇因俄羅斯干擾而失去控制，漂流進入羅馬尼亞領海後，按預設計時器自爆。此事件為俄烏戰爭延伸至黑海的最新案例。

俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火。 美聯社

一周前，一架俄羅斯無人機在羅馬尼亞墜落，擊中公寓大樓頂部，造成2人受傷。羅馬尼亞總統達恩（Nicușor Dan）指出，這是俄羅斯對烏克蘭侵略的「直接後果」，並呼籲國際社會正視黑海安全危機。

康斯坦察港為羅馬尼亞最大黑海港口，亦是烏克蘭穀物出口關鍵樞紐。事件雖未造成重大損失，但凸顯區域緊張局勢升溫。康斯坦察地方法院檢察官已展開正式調查，預計將進一步釐清無人機漂流路徑與電子戰影響。

專家分析，此類海上無人機（如Sea Baby系列）具低成本、高機動性特點，已成為黑海戰場重要武器。羅馬尼亞政府重申，將持續強化黑海防禦，並與北約盟國密切合作，確保民用港口與航運安全。

俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火。 路透社

俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火。 路透社