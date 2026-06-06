撒哈拉沙漠 | 卡車拋錨49人活活渴死 2男因「大膽舉動」倖存

西非國家尼日爾有一輛載客卡車在撒哈拉沙漠拋錨，導致數十名乘客受困數日。尼日爾當局證實，至少有49人因缺水乾渴而死，罹難者全為當地人，另有2人倖存。這2名倖存者大膽決定離開事故地點尋找水源，徒步跋涉50多公里，終於找到水源，得以生還。

當地阿加德茲（ Agadez）大區政府周五（5日）指，這些乘客當時在馬里參加完一場宗教節慶後，正準備返鄉。詎料乘坐的卡車在距離靠近馬里與阿爾及利亞邊境的阿薩馬卡（Assamaka）以西80多公里處拋錨。

涉事載客卡車在撒哈拉沙漠拋錨。Agadez governorate/Facebook

在卡車下方及其周邊，發現了數十具冰冷的遺體。美聯社

49名罹難者已在現場集體埋葬。美聯社

2人徒步逾50公里尋獲水源 得以生還

大區政府表示，有2名男子大膽決定離開事故地點尋找水源，最終在徒步跋涉50多公里找到水源，隨後他們繼續前往阿薩馬卡向當局報案。

阿加德茲大區首長伊薩將軍其後派人員前往現場，得知這輛卡車是從距離尼日爾邊境約300公里的馬里小鎮塔爾漢德克（Talhandek）出發，且已經行駛了數日。

暫時不清楚導致卡車拋錨的確切原因，也無法得知乘客們究竟等待了多久。

卡車下方及四周發現數十具冰冷遺體

大區政府表示：「在現場發現的情況特別令人揪心，在那輛無法動彈的卡車下方及其周邊，發現了數十具冰冷的遺體。」

大區政府發布的照片顯示，遺體倒臥在沙漠中，周圍散落著衣物碎片和其他隨身物品。

荒漠深處環境險惡 生存難如登天

大區政府指出，由於缺乏飲用水，儘管司機、隨車助手與乘客們拚盡全力，仍舊無法修復車輛。這群旅客深陷在環境極其險惡的荒漠深處，極端的酷熱與補給點匱乏，令生存變得難如登天。

官員稱，對於2名倖存者而言，徒步跋涉尋找水源是一項格外艱巨且令人心力交瘁的任務。目前49名罹難者已在現場集體安葬。