英前王子安德魯遭揭轉租物業圖利 住皇室豪宅僅付象徵性租金

英國國家審計部披露，醜聞纏身的前王子安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）過去20多年來，僅以象徵性租金承租皇家莊園（Royal Lodge），並透過轉租莊園內小屋賺取私人收入。

身為英王查理斯三世胞弟的安德魯不久前才搬出位於倫敦近郊的皇家莊園。

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安德魯住皇家莊園僅付象徵性租金。法新社

安德魯醜聞纏身。路透社

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安德魯曾支付100萬英鎊（1041萬港元）權利金，並同意自行出資750萬英鎊（7809萬港元）翻新住宅，以換取日後僅需支付象徵性微薄租金的75年租約。

轉租皇家莊園3小屋圖利

而在王室資產管理不透明引發爭議之際，英國國家審計部針對王室資產收入的報告揭露，安德魯幾乎免付租金住在有30個房間的豪宅裡，並將轉租莊園內3間小屋的所得，納為私人收入。

報告還提到，儘管安德魯的女兒碧翠絲（Beatrice）與尤金妮（Eugenie）並非在職王室成員，卻在王室宮殿內擁有專屬住所，租金由查理斯三世的私人收入負擔。

反君主制運動組織促調查

前自由民主黨大臣貝克（Norman Baker）表示，安德魯的住房安排並不恰當，不僅能夠以象徵式的微薄租金租住皇家莊園，還能通過轉租莊園內小屋賺取數百萬英鎊的額外收入。這筆錢本應進入皇家財政局，而不是落入他個人的口袋。

英國反君主制運動組織「共和」（Republic）和貝克皆表示，他們將敦促國會公共帳目委員會（PAC）對此事展開全面調查。

捲美淫媒醜聞 去年失王子頭銜

安德魯由於捲入美國已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，已於2025年失去王子頭銜，今年2月一度被警方逮捕。警方當時也搜索其住所皇家莊園，調查他涉嫌在擔任公職期間行為不當。

安德魯現居位於英格蘭東部的桑德靈厄姆宮（Sandringham），此為英王私人產業。