美伊再交火 | 美擊落無人機後轟雷達站 伊朗轟炸美軍基地 科威特、巴林遭空襲

美軍中央司令部指，美軍周五擊落伊朗4架向霍爾木茲海峽發射的攻擊無人機，隨後空襲伊朗戈魯克地區和格什姆島的沿海雷達站，稱此舉為防禦行動。科威特及巴林隨後響起空襲警報，科威特證實該國防空系統正攔截敵方導彈和無人機襲擊。據悉伊朗向科威特及巴林發射了7枚彈道導彈，伊朗伊斯蘭革命衛隊其後證實，對位於科威特的2座美軍基地以及位於巴林的美國海軍第5艦隊的重要設施發動導彈攻擊。

美軍中央司令部在聲明中說，美軍較早前擊落4架伊朗單向攻擊無人機，懷疑這些無人機的目標可能是通過當地水域的商船，或在周圍地區活動的美軍部隊。

相關新聞：

伊朗局勢｜伊方：和談因解凍240億美元資產問題膠着 穆傑塔巴不會晤特朗普

伊朗空襲科威特及巴林美軍基地報復。路透社

美軍稱空襲伊朗雷達站，回應無人機攻擊。路透社

美國指伊朗朝霍爾木茲海峽發射無人機。法新社

數日前，科威特國際機場遭到空襲，造成一人死亡、數十人受傷。路透社

美軍隨後襲擊伊朗位於戈魯克市和格什姆島的沿岸監視雷達站。

伊朗開火警告美艦

而伊朗半官方的梅爾通訊社在當地時間周六報道，伊朗在霍爾木茲海峽附近開火，以示「警告」。

報道說，伊朗已向阿曼灣的2艘美國開火警告，可能與美國海軍艦艇在該區域調整部署位置有關。美軍隨即否認此說法。

另據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，當地時間6日凌晨2時30分左右，霍爾木茲海峽沿岸的錫里克地區傳出數聲爆炸聲。目前尚無官方消息確認爆炸聲的來源或其他詳情。

科威特攔截敵方導彈和無人機

與此同時，科威特軍方周六凌晨表示，防空系統攔截了敵方導彈和無人機襲擊。數日前，科威特國際機場遭到空襲，造成一人死亡、數十人受傷。

科威特武裝部隊總參謀部確認，任何可能聽到的爆炸聲都是防空系統攔截敵方攻擊所造成的。

巴林發布空襲警報

巴林內政部周六亦表示，美國在伊朗發動新一輪空襲，以及科威特宣布攔截導彈和無人機後，巴林已發布空襲警報，並呼籲市民和居民保持冷靜，前往最近的安全地點。

據報伊朗向科威特及巴林發射了7枚導彈，美軍中央司令部指美軍已攔截其中6枚，第7枚則「未擊中預定目標」。

聲明指出：「目前尚無美軍人員傷亡通報，伊朗聲稱巴林美國海軍第五艦隊司令部遭破壞的說法不實。」

伊朗革命衞隊：將不再滿足於有限度回應

伊朗革命衛隊指控，美軍犯下殺害兒童的恐怖主義行徑，航太部隊隨即以彈道導彈轟炸科威特、巴林美軍設施。革命衛隊也揚言，若再次進行這類惡意行動，伊朗將不再滿足於有限度的回應。