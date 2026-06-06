酒店廚房雪櫃恐怖大爆炸 20歲廚師爆頭亡 驚悚畫面瘋傳

印度古吉拉特邦發生一宗罕見且致命的廚房安全慘劇。當地時間6月3日下午3時許，位於拉傑果德市（Rajkot）的知名酒店「Thakar Ghik」，廚房內一部雪櫃因不明原因突然發生猛烈外殼爆裂，威力堪比炸彈。當時正背對雪櫃工作的一名20歲年輕廚師冷不猝防，頭部遭炸飛的雪櫃碎片及雜物直接重擊，當場頭破血流倒地昏迷。現場同事雖合力將其緊急送院搶救，惟最終仍因傷勢過重不治身亡。

離鄉別井養家 青年入職僅一個月遇橫禍

這宗悲劇令當地社會震驚。據了解，不幸喪生的20歲死者西索迪亞（Arvind Singh Sisodia）原為拉賈斯坦邦人，身為家中長子的他，為了改善家中貧困環境並供養年邁父母，早前毅然離鄉別井前往拉傑果德市謀生。今年5月，他才透過親戚穿針引線進入該酒店廚房工作，孰料上班僅約一個月，原本用作自力更生的廚房竟變成奪命深淵，令家屬痛不欲生。

根據酒店廚房的閉路電視畫面顯示，事發時爆炸毫無預兆地發生，強大的衝擊波瞬間將雪櫃撕裂，廚房內部頓時陷入一片混亂與尖叫聲中。眾人驚魂甫定，發現男事主倒在地上不省人事，於是急忙合力抬他送院，畫面所見，當時男事主的白襯衣整個背部已染滿鮮血，他更全然失去意識，最終在醫院被宣告不治。

警方研判冷媒瓶爆裂 現場疑引發氣體連環外洩

當地警方及消防部門在接報後迅速封鎖現場。現場目擊者指，爆炸威力強大，導致廚房部分設施嚴重毀壞。警方初步調查後指出，事故的核心起因極可能是雪櫃內的「冷媒瓶」突然發生高壓爆裂，從而引發連環爆炸。由於現場亦有氣體洩漏的跡象，當局目前正聯同技術專家，徹查是否同時涉及廚房瓦斯罐（石油氣樽）漏氣而引致更嚴重的混合爆炸，詳細死因及意外全貌仍有待法醫與鑑證人員進一步釐清。

商業廚房安全形同虛設 輿論促嚴懲管理層並賠償

這宗奪命慘劇隨即在當地引發社會對商業廚房及酒店安全指引（Safety Standards）的廣泛質疑。大批民眾及社會輿論強烈譴責涉事酒店在設備維護上存在嚴重疏忽，批評其安保措施形同虛設，最終令一個無辜的貧困家庭付出失去長子的沉重代價。當地民眾已發起呼籲，要求行政當局必須介入並對酒店管理層採取嚴厲的法律行動，同時強制涉事方給予死者家屬合理的經濟賠償。