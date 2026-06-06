阿爾巴尼亞爆示威︱特朗普女婿建度假村涉破壞生態 民眾怒吼總理下台

阿爾巴尼亞首都地拉那連日爆發示威，周四再有數千名民眾上街，反對一個牽涉特朗普女兒伊萬卡及夫婿庫什納的豪華濱海度假村計劃。這已是當地連續第四天爆街頭示威。示威者指項目鄰近受保護濕地，恐破壞火烈鳥、海龜等野生動物棲息地。

質疑向美國利益輸送

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當日示威群眾中有人高舉布條，上面寫着：總理拉瑪下台；另有人舉着海報漫畫，描繪總理將鑰匙交給美國「第一千金」伊萬卡。有示威者指，伊萬卡與夫婿庫什納主導的造價12億美元豪華濱海度假村方案涉破壞環境。此方案計劃在南部濱海的維奧薩—納爾塔保護區內興建豪華度假村。依據兩年前公布的計劃，開發商打算將共產時代舊軍事基地薩贊島開發為觀光勝地。

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近幾天因為一段影片的揭露，讓民眾抗議越演越烈；內容顯示在保護區附近，有一名男子遭到私人保安毆打，而海灘上也出現推土機等工具，顯示準備要動工的跡象。據報道，阿爾巴尼亞全國有22%土地劃為保護區。根據阿國新修正的保護區法，允許區內興建度假村酒店，抗議民眾則要求撤銷這項法令。