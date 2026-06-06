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俄烏戰爭 | 普京排除近期晤澤連斯基 強調俄軍續推進戰事

即時國際
更新時間：08:31 2026-06-06 HKT
發佈時間：08:31 2026-06-06 HKT

俄羅斯總統普京指出，近期內不會與烏克蘭總統澤倫斯基會面。普京認為，在和平協議條件尚未談妥前，與澤連斯基會面「毫無意義」。普京又誓言持續推動俄羅斯的軍事攻勢，直到戰爭目標達成為止。這番言論引發烏克蘭批評，指普京「軟弱」且「再次選擇戰爭」。

澤連斯基周四發出公開信，提議與普京舉行直接會談，以結束烏克蘭衝突。這項提議獲得多位盟友支持，包括美國總統特朗普與法國總統馬克龍。

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普京強調俄軍持續推進戰事。路透社
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澤連斯基提議與普京直接會談，遭到拒絕。法新社
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俄烏戰事持續了4年多，圖為烏軍向頓涅茨克的俄軍據點發射火箭。美聯社
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然而，普京明確拒絕，指澤連斯基的信件並非為了創造會面和談判的機會，而是在製造一種實際上根本不可能舉行任何會面的局面。

普京：看不出會面意義

普京周五在家鄉聖彼得堡舉行的經濟論壇上表示：「我看不出會面的意義。對烏克蘭而言，唯一有意義的就是阻止我軍推進，僅此而已。而我們需要的是協議，讓專家們先工作，擬定一些方案之後，我們再見面。」

普京強調，他從未拒絕與澤連斯基會面，可以考慮由專家先展開工作，制定解決方案，然後雙方再見面，出席文件簽署儀式甚至簽署文件，但首先需要找到解決方案。

普京指出，俄烏雙方需要的不是停止衝突的短期協議，而是著眼於長遠的協議。他又認為，烏克蘭局勢的關鍵問題應由俄羅斯和烏克蘭解決，美國和世界其他地區的國家祗能為此創造條件並起到擔保作用。

烏斥俄再次選擇戰爭

在普京拒絕後，澤連斯基說：「不幸的是，俄方再次選擇了戰爭，所有人都聽到今天的回應。這是一個軟弱的回應，他根本不想結束戰爭。」

澤連斯基預計周日（7日）在倫敦與馬克龍、英國首相施紀賢以及德國總理默茨會面，希望為終結戰爭的努力注入新動能。

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