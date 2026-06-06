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慎入｜澳洲破獲10萬隻總值逾百萬港元蟑螂 其中一款為高風險入侵物種

即時國際
更新時間：05:01 2026-06-06 HKT
發佈時間：05:01 2026-06-06 HKT

澳洲偵破該國歷史上最大規模的非法外來無脊椎動物走私案。澳洲環境部門於6月5日證實，執法人員日前採取雷霆行動，突襲搜查悉尼以西巴瑟斯特鎮（Bathurst）的一處商業養殖場，在現場起獲超過10萬隻非法繁殖的外來珍奇蟑螂，其中包括對本土生態具毀滅性威脅的具侵略性物種。據初步估算，這批黑市昆蟲的市場價值高達20萬澳元（約112萬港元）。

搜獲馬達加斯加及杜比亞名種

外電引述消息指出，跨部門執法人員進入該涉事養殖場時，發現內部設有極具規模的非法繁殖系統。搜獲的品種當中，包括以體型巨大、在遭遇威脅時會發出響亮嘶鳴聲而聞名的「馬達加斯加蟑螂」；此外，現場還囤積了大量在寵物界極受歡迎、常用作餵飼蜥蜴等爬行類動物的「杜比亞蟑螂」。

10 News Sydney畫畫截圖
10 News Sydney畫畫截圖
10 News Sydney畫畫截圖
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由於杜比亞蟑螂具備極強的繁殖與適應能力，在國際上已被列為高風險的入侵物種。澳洲政府一直對此類外來生物實施全方位嚴格管制，嚴防其流入自然生態系統，打破本土脆弱的生物鏈平衡。

當局強硬警告寵物業界切勿觸法

澳洲環境部門高級官員隨後發表嚴正聲明，強調當局對保護澳洲獨特生物多樣性的決心不容挑戰，對於任何違反國家環境法規、企圖引進或培育外來物種的違法行為，執法部門必定採取「零容忍」態度予以嚴厲打擊。

官員警告，近年澳洲黑市正湧現非法飼養及販運珍奇昆蟲的趨勢，情況令人關注。執法當局目前已向全國寵物從業者及爬行類寵物飼主發出緊急告示，嚴禁參與任何涉及非法外來物種的交易與養殖，否則將面臨嚴厲的刑事指控。

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