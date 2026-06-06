世界盃2026｜美媒：伊朗世界盃代表隊已獲發簽證

儘管美國與伊朗在波斯灣的軍事衝突日前急劇升級，但兩國在體育外交上迎來微弱曙光。路透社引述一位美國白宮官員報道，伊朗國家足球隊全體球員已正式獲批入境美國的簽證。此時距離他們在洛杉磯迎戰首場世界盃分組賽僅剩10天，事件令外界高度關注美方會否對具有軍方背景的球員「開綠燈」。

大使曾批未發簽證 白宮連夜趕工獲批

報導指，美伊兩國在世界盃前夕因簽證問題一度陷入僵局。伊朗駐墨西哥大使帕桑迪德（Abolfazl Pasandideh）於周四（4日）晚間曾公開表示，伊朗國家隊當時仍未收到美國簽證。不過，白宮官員隨後澄清，相關的入境簽證已於周四當晚深夜正式獲批。

伊朗駐墨西哥大使帕桑迪德（Abolfazl Pasandideh）於周四（4日）晚間曾公開表示，伊朗國家隊當時仍未收到美國簽證。路透社

路透社引述一位美國白宮官員報道，伊朗國家足球隊全體球員已正式獲批入境美國的簽證。路透社

由於美簽審批進度反覆，加上伊朗國內有強烈呼聲，希望國家隊盡可能縮短在美國境內停留的時間，伊朗隊早前已作出了應變，緊急將球隊的賽前集訓駐地，由原本規劃的美國亞利桑那州（Arizona），臨時搬遷至墨西哥邊境城市提華納（Tijuana）。目前，伊朗全隊預計將於7日清晨抵達提華納作最後備戰。

10天後迎戰新西蘭 大使稱未受特朗普政府排斥

根據2026世界盃賽程，被編入G組的伊朗隊將於6月15日在洛杉磯迎戰首個對手新西蘭隊；隨後於21日對陣歐洲勁旅比利時隊；並於26日移師西雅圖迎戰埃及隊。

帕桑迪德強調，儘管兩國在軍事與政治上高度對立，但特朗普政府從未正式向伊方表示過不歡迎伊朗隊留在美國境內。

國務卿放話嚴查軍方背景 義務兵役球員入境恐存變數

雖然白宮已對代表隊發出簽證，但球隊入境時仍可能面臨嚴格盤查。美國國務卿魯比奧日前曾強硬向國會議員放話，明確表明美國絕不會允許伊朗在其世界盃代表團中，夾帶任何與伊朗革命衛隊（IRGC）有關聯的人員。

由於伊朗革命衛隊是該國武裝部隊的強大核心分支，而伊朗國內實行義務兵役制，國家隊陣中有多名核心球員過去曾在該組織內服過兵役。外界預料，假若美國海關及邊境保衛局在入境時嚴格執行魯比奧的「封殺令」，這批曾服兵役的伊朗國腳仍有可能在登陸美國本土時遭到扣查甚至拒絕入境，為伊朗的世界盃之旅增添隱憂。