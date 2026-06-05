迪士尼︱2前公主演員斥「角色完整性」縱容「鹹豬手」 園方冷處理投訴

近年迪士尼面臨多起性騷擾及性侵害指控，牽涉主題樂園與影視製作團隊。根據《紐約郵報》（New York Post）6月3日的報道，兩名前迪士尼公主表演者近日公開發聲，指控園方要求她們不論面對遊客任何行為，都必須嚴格保持角色扮演狀態，即便遭遇涉嫌性騷擾的事件亦不能例外。然而，面對員工的多次投訴，園方管理層則採取「冷處理」的態度。

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「任何情況不得脫離角色」

前迪士尼公主演員亨特．哈格（Hunter Haag）直言：「操守被奉為至上。即使有人試圖擊垮你，你也不能脫離角色。

報道亦指出，另一名前表演者艾莉莎．克林辛（Alyssa Klinzing）憶述在2018年2月於阿納海姆（Anaheim）迪士尼樂園工作時，曾遭遇令人極度不安的經歷，當時這條「不能出戲」的鐵律令她深感陷入孤立無援的困境。

當時年僅20歲的克林辛透露，曾有男遊客利用擁抱機會，從其肩膀一路聞到耳朵，更在其耳邊低語調戲，令她當場嚇得動彈不得。克林辛表示，由於當時自己獨自表演，對方隨後變本加厲，將手伸進其披風作掩護，試圖拉開裙子後方的拉鍊並伸手入內。她憶述當時猶如身處慢動作畫面中，完全無助令她極度恐慌。

在僥倖逃脫後，她隨即向管理層提交報告，並一度考慮採取法律行動。然而園方事後並未禁足該名遊客，反指其患有智力障礙，只要有監護人陪同即可再度入園，導致克林辛此後仍多次在園內與他相遇。據了解，這種要求表演者無論如何都不能出戲的嚴格規範，在業內被稱為「角色完整性」（Character Integrity），被奉為該職業最重要的核心鐵律。

園方縱容致員工疑患PTSD

克林辛補充指，此後她每次遇到該名遊客都會提交事件報告，但園方始終毫無作為，令她們這班表演者每天承受巨大壓力。她透露，即使在現場尋求協助，演員也必須維持角色狀態，即保持「角色完整性」。

而這段經歷亦帶來深遠影響，最終促使她在工作7年後決定離開迪士尼。她坦言：「我覺得自己因此患上了創傷後壓力症候群（PTSD），這讓我變得很難面對衰老的過程。」