虐兒︱日本狠母為流量惡整1歲兒 壓面入蛋糕強灌啤酒引公憤

近日，一段疑似不當對待兒童的影片在網絡上流傳，引發廣泛關注。據悉，一名日本母親為在短視頻平台 TikTok 上賺流量，長期拍攝惡整其僅1歲多兒子的影片。在最新一期的一歲慶生影片中，該名母親竟強行將兒子的面部大力壓入生日蛋糕中。兒子因受驚與不適當場嚎啕大哭，然而身旁的成年人卻依舊歡笑歡呼，冷漠反應激起網絡輿論的強烈憤慨。

疑似是此案的涉事兒童。Izumi_Sunagawa@X

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忽視窒息風險

外界批評，該名母親的舉動完全無視安全風險。蛋糕內部往往含有用作固定的支架或竹籤，且幼兒不慎吸入鮮奶油，極易導致窒息或引發吸入性肺炎。隨著慶生影片曝光，熱心網民進一步翻查該帳號過往的上傳記錄，赫然發現這並非單一事件。該名母親過往對待嬰兒的行徑屢越底線，涉嫌長期虐兒。

根據網民起底的影片顯示，該家長曾手持啤酒，強行讓發育尚未完全、不具備解酒能力的嬰幼兒舔舐與飲用，嚴重危害幼兒健康。更有網民指出，她過去甚至曾將未滿一歲的兒子整個面部按入浴缸水中，阻止孩子抬頭呼吸，行為極度危險，等同罔顧人命。

面對齊聲譴責 關閉帳號神隱

事件曝光後，日本當地網民隨即發起集體舉報，並呼籲各界向日本公立兒童福利機構「兒童相談所」反映及報警求助。面對排山倒海的譴責與檢舉，該名日本母親起初僅關閉 TikTok 影片的評論功能，隨後因民怨難平，已直接註銷整個社交平台帳號，目前處於神隱狀態。

目前，這股譴責聲浪已蔓延至海外。大批海外網民紛紛發聲，促請日本相關執法機關與兒童保護組織依據當地法令果斷介入調查，並對該名長期遭受不當對待的幼兒實施緊急安置與庇護，以保障其人身與生命安全。