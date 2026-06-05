美加墨世界盃 | FIFA禁球迷帶水樽入場 臨時修改規定惹搶錢爭議

2026年美加墨世界盃開鑼進入倒數，但要入場觀賽的球迷要注意，國際足協（FIFA）宣布，考慮到安全問題，決定禁止球迷攜帶可重複使用的水樽入場觀賽，只能在球場內部購買，此舉引發外界爭議，指此舉形同搶錢。

FIFA早前容許球迷攜帶容量不超過1公升的透明且可重複使用的空膠樽入場，但在世盃開揭開戰幔前7天，FIFA作出最新修訂，所有水樽、杯子、金屬罐子及罐裝容器，在世盃期間均不能帶入球場，以降低球迷將水樽當作投擲武器使用而導致傷亡的風險。

球迷注意，FIFA禁帶可重覆使用水樽進場。法新社

FIFA臨時修改場館規定引爭議，水樽遭全面禁止不能帶進賽場。路透社

FIFA臨時修改場館規定引發爭議。路透社

2026年美加墨世界盃開鑼進入倒數。路透社

大喇叭、擴音器也禁止

此外，除武器、煙火以外，氣球以及會產生噪音或其他過度大聲聲響的裝置，例如大喇叭、哨子、空氣喇叭、擴音器等，也都禁止攜帶入場。

FIFA發言人發聲明解釋，作出禁止球迷攜帶水樽入場的決定，是為了防止所有球員、球證、球迷、義工和工作人員面臨風險與受傷。基於安全考量，其中幾處場館本來就已經禁止攜帶外部水樽，而FIFA已將此一考慮全面應用於本屆世界盃的所有比賽球場。

只能在球場內買水 球迷轟FIFA搶錢

這意味球迷無法在球場內的飲水機裝水，若需要飲用水，則必須在球場內部購買。FIFA承諾售價不會高於有關場館平日舉辦體育活動時的標準。

來自悉尼大學專攻熱能與健康學科的積爾（Ollie Jay）教授質疑禁帶水樽入場的決定，擔心與中暑相關的健康事故風險會增加。

這項新規定亦引發球迷團體強烈反彈，批評此舉強迫球迷只能在球場內買水喝，形同搶錢。

設噴霧站、風扇、補水站降溫

在此之前，許多球迷早已抱怨門票與旅費昂貴。

由於今屆世界盃由美國、墨西哥、加拿大聯合主辦，在美國南部部分地區，6月與7月的白天氣溫經常攀升至攝氏29.4度以上，炎熱高溫將成為重大議題。

FIFA表示，目前正與各個主辦城市委員會及地方當局密切合作，針對前往球場的球迷研擬降溫措施，包括在球場周邊區域設置噴霧降溫站、風扇、補水站及降溫帳篷等。

