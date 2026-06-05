石腦油短缺︱中東戰火致日本催熟劑大減25% 或迎半世紀最嚴重「香蕉荒」

中東緊張局勢引發連鎖反應，波及日本民生，恐引爆50年來最嚴重的香蕉供應危機。由於全球能源運輸受阻，導致源自石腦油製程的乙烯氣體（香蕉催熟所需關鍵氣體）供應陷入吃緊，日本香蕉產業正面臨前所未有的營運壓力。

香蕉要透過乙烯催熟

官方數據顯示，日本每年進口約100萬噸香蕉，是當地最受歡迎的水果之一。由於進口香蕉在運抵日本時多處於未成熟狀態，必須先經過乙烯氣體催熟方可上市銷售。然而，近日霍爾木茲海峽運輸受阻衝擊全球油供，導致日本作為乙烯原料的石腦油庫存自年初以來大減約25%，直接影響了乙烯的產量與供給。

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日本香蕉進口協會表示，目前的石腦油庫存短缺程度為近50年來最嚴重。協會秘書長明石英治直言，這是過去50年來最嚴重的一次香蕉供應短缺。

平價水價或成稀缺商品

負責處理日本約三成進口香蕉的果品企業Farmind指出，香蕉若沒有乙烯催熟，將無法變軟或產生甜味，最終腐爛。Farmind發言人警告，若目前供應緊張情勢持續惡化，日本未來恐面臨香蕉供應不足的挑戰，這款長年深受民眾喜愛的平價水果，可能逐漸成為稀缺商品，「如果這種情況持續下去，香蕉可能會從日本人的餐桌上消失。」

官方統計顯示，日本家庭2025年平均花費約5200日圓（約254港元）購買香蕉。近年來香蕉價格持續走高，東京地區零售價格去年上漲4.4％，與2022年相比累計漲幅已超過三成。

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除了乙烯供應吃緊外，石腦油短缺的影響也已擴散至其他產業。日本零食巨頭卡樂B（Calbee）因用於印刷包裝的油墨樹脂同樣來自石腦油，已開始將旗下薯片等產品改用黑白包裝。



