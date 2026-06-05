日本熊出沒 | 闖福島工廠住宅區連襲4人 高智商黑熊疑打開上鎖窗戶逃走

日本福島市一頭黑熊日前接連襲擊4人後，受困一處事務所內，導致附近居民如臨大敵，工廠停業，學校停課，當局出動人員緊急獵捕。但有警員其後目睹黑熊已從事務所大門離開，疑似自己打開上鎖的窗戶，破壞紗窗逃去。

這頭黑熊本周二（2日）在福島市笹木野地區出沒，先後闖入鑄造工廠、鄰近事務所及住宅，造成4名年齡介乎20多歲至80多歲的男女受傷。

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黑熊把男子撲倒在地。美聯社

襲人黑熊最終逃脫。美聯社

曾追逐撲人

根據工廠公布的監視器畫面，可以看到體型和大型犬差不多的黑熊突然從角落竄出，撲向一名男子，一人一熊繞著樹上演追逐戰。就在此時，外面駛來一輛汽車，受驚嚇的黑熊被嚇得朝建築物方向衝去，消失在畫面裡。

這頭黑熊在兩處工廠展開攻擊，先後傷害4人。專家表示，黑熊當時可能已經陷入極度興奮與恐慌狀態。

黑熊隨後受困於事務所內。由於現場有易燃物質，無法使用實彈，市政府批准使用麻醉槍進行緊急獵捕。不過，福島市表示，周三晚（3日）11時前，有警員目擊黑熊從事業所大門離開，走出廠區。

疑懂打開上鎖窗戶

經檢查現場後發現，原本黑熊所在1樓的一扇窗戶已被打開，紗窗也遭破壞。窗戶高約120厘米、寬90厘米，使用的鎖型為月牙鎖，利用旋轉的半圓弧鉤扣固定兩扇窗戶。

由於市政府人員先前從外部確認時，該窗戶仍處於上鎖且關閉狀態，因此推測黑熊可能自行打開窗鎖後逃出。

警方及相關部門隨後出動巡邏車與無人機搜索，但截至下午5時仍未發現黑熊蹤跡，認為黑熊仍可能停留在周邊地區，將持續搜尋並呼籲居民避免單獨外出。

附近居民人心惶惶

對於黑熊在緊急獵捕期間逃離現場，福島市長馬場雄基在記者會上表示：「我們已採取所有能做的措施，但這是一隻會打開窗戶鎖、極具智慧的黑熊。」

他並表示，黑熊極有可能仍在市內活動，將與警方等相關單位合作，全力確保市民安全。

中小學緊急停課

附近居民憂心忡忡。一名80多歲老翁表示，「在黑熊被抓到之前都難以安心，現在都把住家大門關好，外出也盡量開車」。另一名80多歲老婦則說：「我不會開車，只能步行去醫院。一路上都覺得很害怕，希望能趕快把牠抓到。」

受事件影響，附近的小學及中學自2日起至4日臨時停課，改用線上授課。福島市教育委員會表示，目前預定周五恢復上課，但若黑熊仍未尋獲，將要求學校採取家長接送、停止戶外活動，以及加強門窗上鎖等安全措施。