美8歲「最勇敢小英雄」捨身護母重創 與死神搏鬥4天終不治

美國伊利諾伊州一個小鎮發生了一宗令人心碎的家庭暴力慘劇。一名年僅8歲的男童，在目睹母親遭受男友施暴時，無懼危險挺身而出試圖保護母親，期間不幸被對方用棒球棒重擊頭部。男童在與死神搏鬥4天後終告傷重不治，其家人事後決定將其器官捐贈，完成了他人生「最後的英雄舉動」，其無私與勇敢的事跡令全鎮哀慟。

挺身阻暴虐男友施暴 兩母子重傷空運送醫

這名被譽為「美國最勇敢小男孩」的8歲男童名叫阿內特（Leland 'Lee' Arnett）。事發於5月13日晚上約11時，警方接報指伊利諾伊州德索托（De Soto）一處住宅發生嚴重家庭糾紛。

警員趕抵現場後，赫然發現31歲的母親施奈德（Deborah Snider）已陷入昏迷，而年僅8歲的阿內特則頭部受到致命重創。由於兩母子傷勢極為危險，救援人員立即安排直升機，將兩人跨州空運至鄰近密蘇里州聖路易斯（St Louis）的醫院搶救。

然而，小阿內特因傷勢過重，在留醫4天後的5月17日不幸離世。涉案的36歲生母男友莫爾特里（Marcus Moultrie）已被警方拘捕，並面臨相關刑事指控。

生前熱心保護弱小 遺愛人間完成最後尊嚴

「這一切的發生，是因為阿內特當時正拼盡全力在保護他的母親。」男童的姨婆安德魯（Anne Donlan Andrew）悲痛地表示，在如此暴力的環境下能站出來保護媽媽，需要極大的勇氣，「他做到了……我多麼希望他當時沒有這樣做，但他確實挺身而出了。」

家屬透露，阿內特上周四已於其父親及大家族居住的內布拉斯加州入土為安。在葬禮上，家人表示已遵從其生前的心願將器官捐贈，「這是他最後一次行俠仗義的英雄舉動。」

阿內特的訃聞中寫道，他生前總帶著燦爛的笑容與溫柔的眼神，能讓身邊的人感到被愛與安全，「最重要的是，阿內特天生就是一個保護者。儘管年紀小小，但他總是為他人挺身而出，捍衛任何需要溫柔與照顧的人。他的心比同齡人更為溫柔、勇敢且富有同理心。」

阿內特的家人透露，這並非該名男友首次施暴。姨婆表示施奈德此前曾嘗試離開對方，阿內特的阿姨莫里森（Laurie Morrison）亦無奈感嘆，這對母子當時最需要的其實是一個安全的避難所，可惜他們未能得到。她指出，由於他們居住在一個「非常微型的小鎮」，社區資源匱乏，極大地限制了這對母子尋求安全庇護、逃離虐待者的機會。

這名小英雄的離世亦令其就讀的德索托小學（De Soto Grade School）全校師生深陷悲痛。阿內特生前最喜歡青蛙，學校特意製作並義賣印有他與青蛙圖案的鎖匙扣，所得收益將全數撥捐其家庭。他的同班同學亦親手製作了一條寫滿思念與祝福字句的紙鏈，以此紀念這位留在所有人心中、最勇敢的小同窗。