美大學生遊京都失蹤 父母含淚求助 警大舉搜尋下落

美國一名20歲男大學生在日本京都旅遊期間失蹤，他的父母含淚公開求助，希望外界協助尋找兒子。當地警方正大舉搜尋他的下落，認為他極有可能是故意離開家人，由於他不會說日語，當局極擔心他的安危。

失蹤男生詹姆斯.韋斯頓.希金博瑟姆（James “Weston” Higginbotham）就讀於阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）主修生物系統工程，上月25日與家人一起前往日本旅遊。

希金博瑟姆遊京都期間失蹤。路透社

希金博瑟姆父母向外界求助。路透社

希金博瑟姆在京都市山科區失蹤。維基百科

家人指，希金博瑟姆上周五前往京都市東部的山科區，很可能打算去健行步道，詎料之後卻不見蹤影。

突關閉手機定位 停回覆家人訊息

希金博瑟姆的手機定位在他於山科區下火車後關閉，停止回覆家人訊息。而他可能是有意選擇從山科出發，前往一條較安靜的登山步道。

他最後一次露面時，身穿一件印有Save the Bees圖案的白色上衣、薰衣草紫燈芯絨長褲，以及有黑色條紋的Adidas波鞋，還背著一個印有阿拉巴馬州輪廓圖案的托特包（Tote bag）。

不懂日語 或故意離家出走

搜索行動在周五繼續，京都府警方認為他極有可能是故意離家出走，但警方仍擔心他的安全。在此之前，當局與義務搜救人員已在山科以北地區徒步搜索，也出動直升機協尋。

希金博瑟姆的家人感謝日本政府、警方、FBI、美國大使館、阿拉巴馬州政府，以及日本義工協助展開全面搜索。

母親：兒子有情緒困擾

希金博瑟姆的母親南希（Nancy）指出，她的兒子可能正處於情緒困擾狀態，尋找他的情況非常緊急。

南希丈夫與基斯（Keith）在facebook上發文，感謝所有人在他們趕往日本協助尋找失蹤兒子的過程中，持續給予「關心與祈禱」。

南希在影片中說：「我們真的感受到了，我們感受到你們給我們的愛與支持，也感受到日本當地社群給予我們的支持。」

父母fb發文 急籲外界協助搜尋

這對含淚的父母呼籲外界繼續分享失蹤人口傳單與希金博瑟姆的相關資訊，直到日本有人認出他為止。

基斯補充說：「每一則留言、每一次分享，都把我們帶到現在這一步。」

南希接著指出：「每當你們在社交媒體上轉發，就多了一個讓日本某個人看到的機會。這就是我們最終的目標：讓日本的人看到韋斯頓的臉，這樣他們就能回報線索給我們。」

她在facebook寫道：「如果你看到他，請不要公開發布他的確切位置。請立刻打電話給當地警方，然後直接傳訊息給我。我們所有人都希望他能平安回來。」