美加州一中學畢業禮後爆槍擊釀1死3傷 疑兇在逃

美國加利福尼亞州三藩市灣區發生校園槍擊命案。當地時間周四（4日）晚上，法費爾市（Fairfield）一所高中在剛舉行完畢業典禮後，停車場突然爆發槍擊事件，導致1名18歲青年死亡、3人受傷，傷者中包括一名年僅11歲的兒童。槍手在行兇逃離現場，由於事發時有約千人在場，警方正加緊盤查並呼籲數百名潛在目擊者提供線索。

溫馨拍照時刻突傳槍聲 百人驚慌逃竄

綜合美媒報導，涉事學校為「Sem Yeto High School」，是一所替代學校（Alternative school），與法費爾高中（Fairfield High School）共用校園。周三晚上6時，學校舉行畢業典禮，吸引了約1,000名親友及師生出席。然而在典禮結束後約7時15分，正當民眾聚集在學校停車場溫馨拍照留念之際，現場突然瘋狂傳出槍聲。

涉事學校為「Sem Yeto High School」，是一所替代學校（Alternative school），與法費爾高中（Fairfield High School）共用校園。ABC截圖

槍擊案造成1名18歲青年死亡、3人受傷。ABC截圖

槍擊案造成1名18歲青年死亡、3人受傷。ABC截圖

鄰近居民普列托（Amanda Prieto）憶述，事發時她正在後院講電話，驚聞槍聲後大感恐懼，「我探頭望向圍欄，看見停車場的人都在尖叫和奔跑，那畫面太可怕了。」

18歲青年傷重不治 11歲童留醫

警方於晚上7時15分接報趕抵現場，證實共有4人中槍。「槍支暴力檔案」（Gun Violence Archive）將死傷人數達4人或以上的槍擊事件定義為「集體槍擊」（Mass shooting）。

法費爾市警方發言人貝利亞（Michelle Belyea）證實，事件中一名18歲青年因傷勢過重不幸宣告不治；其餘3名傷者年齡分別為11歲、20歲及25歲，均受非致命槍傷，其中11歲中槍兒童目前正在當地醫院留醫治療。警方基於保障死傷者家屬私隱及維持調查完整性，暫未公布受害者身份。目前尚不清楚遇害的18歲青年是否為應屆畢業生。

兇徒仍然在逃 警方拒透露作案動機

槍手在行兇後迅速逃離現場，目前依然在逃。由於典禮現場有「數百名潛在目擊者」，偵緝人員正全力辨識並陸續進行錄取口供程序，警方強烈呼籲任何知情人士主動聯絡執法部門。對於此案屬於「有預謀針對性襲擊」還是「隨機抽樣行兇」，以及槍手的作案動機為何，警方表示由於案件仍在調查中，拒絕透露更多細節。

慶祝日變全城哀悼 周五畢業禮緊急移師

週四原本是該學區兩萬名學生滿心歡喜的學期最後一天，未料卻被這場校園外的血案陰霾所籠罩。學區已緊急向社區發出信件，安排輔導員及心理健康專家進駐校園，為受驚的學生、教職員及家長提供情緒支援。

受悲劇影響，原定於週五（5日）晚上舉行畢業典禮的法費爾高中應屆畢業生，將無法在自己母校的舞台上接過畢業證書。校方出於對死傷者及悲痛社區的尊重，宣布將畢業典禮緊急移師至阿米霍高中體育場（Armijo High School Stadium）舉行。