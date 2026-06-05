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日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震

即時國際
更新時間：04:33 2026-06-05 HKT
發佈時間：04:33 2026-06-05 HKT

日媒報導，自今年4月起，日本全國各地的地震活動顯著轉趨頻繁，至今已觀測到多達七次以上烈度達「5弱」級的強烈地震。其中，東北三陸海域的地殼活動尤為猛烈活躍，更曾在4月期間爆發一次高達7.7級的強烈地震，由於該次強震的震源極淺且搖晃範圍異常廣闊，已引起當局高度關注。

驚現311大地震前夕異動 「慢滑移」地殼奇異加速

更令人憂慮的是，日本地震調查委員會證實，東北三陸海域當地目前正出現加速進行的「慢滑移」（Slow Slip）地殼異動現象。由於這種斷層緩慢滑動的特殊現象，過去亦曾在2011年震驚全球的「311東日本大地震」爆發前夕密集出現，因此引發日本國內外氣象與地質界的高度警惕，外界紛紛憂心這極可能是大地震再度來襲前的「最後警號」。

當地地質專家詳細解釋，「慢滑移」本質上是斷層在緩慢滑動、藉此释放地層內應變壓力的自然現象。雖然這種緩慢釋放可以在短期內化解部分局部壓力，但釋放出來的巨大能量卻極大可能被轉移並集中至周邊的其他斷層區域，從而變成觸發下一次更大規模大地震的關鍵「推力」。

地殼異動恐呈連動效應 南海海槽危機亮紅燈

專家經過嚴密研判後警告，目前東北三陸海域的劇烈地殼活動，與北海道外海、根室以及釧路等區域的地震活動存在著不容忽視的連動性。與此同時，分隔日本東西兩側的關鍵地質斷層帶「糸魚川—靜岡構造線」近期亦在頻繁震動，種種迹象顯示，這恐將進一步增強南海海槽（Nankai Trough）的地殼活動，使當地爆發超級大地震的風險直線飆升。

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