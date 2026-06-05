有片｜漢莎航空波音787客機起落架突離奇崩塌 機頭砸地致多人傷

德國法蘭克福機場發生罕見事故。一架隸屬漢莎航空（Lufthansa）的波音787-9「夢幻客機」（Dreamliner），於當地時間周四（4日）在登機門前處於靜止狀態時，其前起落架（Nose gear）突然毫無預警下離奇坍塌，導致巨大機頭瞬間向下重摔著地，機腹部分朝下，飛機遭受嚴重損壞。事故發生時雖然乘客尚未登機，但機上的多名機組人員及地勤人員不幸受傷送醫，受涉事航班亦隨即被迫取消。

靜止狀態下前腳突然崩塌 機頭著地驚悚畫面曝光

涉事的漢莎航空波音787-9客機，註冊編號為D-ABPQ。事發於當地時間周四（4日）下午12時45分，當時客機正停靠在法蘭克福機場的登機口附近。

根據網絡上瘋傳的現場影片及路透社攝影師在現場目擊的畫面顯示，這架雙引擎寬體客機在完全靜止的狀態下，前起落架突然發生結構性失效並完全坍塌，導致失去支撐的巨大機頭直接「下跪」著地，部分機腹緊貼地面。大批機場緊急救援車輛接報後火速趕往現場，將整架客機重重圍攏並展開戒備，氣氛一度非常緊張。

乘客未登機逃過一劫 機上多名員工受傷送醫

漢莎航空發言人隨後發表電郵聲明證實事件，並透露不幸中的大幸是「當時乘客尚未登機」，因而避免了更大規模的傷亡。然而，聲明中亦補充指出，事故發生時，仍有大批正在進行起飛前準備工作的機組人員及地勤人員在機艙內。

漢莎航空提到，由於起落架崩塌引致劇烈震動與傾斜，導致「多名機組人員受傷，目前正在接受醫療團隊的治療」，但當局暫未透露受傷員工的具體人數及傷勢詳情。

原定飛往洛杉磯 漢莎攜手當局徹查原因

受事故影響，這架航機原計劃於今日負責執飛、目的地為美國洛杉磯的「LH450」航班已被迫即時取消。目前，機場與航空公司的工程專家團隊正留在現場，緊急評估客機的結構損壞程度。漢莎航空補充道：「我們目前正與相關部門一起調查事故的具體情況。」

報道指，漢莎航空目前營運的波音787-9客機，在旗下的787系列客機中屬於相對較新的機型。該航空集團原本計劃透過引入這款新客機，逐步淘汰其他效率較低的舊款客機，藉此簡化及優化旗下的機隊結構。未料新機型如今竟在地面發生驚悚的「斷腳」意外，事故起因已引起國際航空界的高度關注。