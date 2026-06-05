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UFO｜稱飛碟目擊事件是「惡魔搞鬼」 美驅魔師神父被指「損害教義」遭拔職

即時國際
更新時間：00:02 2026-06-05 HKT
發佈時間：00:02 2026-06-05 HKT

近日美國政府公開不明飛行物體（UFO／UAP）解密檔案，引發熱列討論，華盛頓知名神父兼驅魔師羅塞蒂（Stephen Rosetti）因在網上影片中，稱「很多飛碟目擊事件事實上是惡魔所為」，被指「嚴重損害」了天主教關於惡魔和驅魔的官方教義，4日遭華盛頓特區總主教麥克爾羅伊樞機（Robert McElroy）解除驅魔師的職務。

羅塞蒂5月29日在facebook一則關於外星人和UFO的影片中說：「這裡存在危險，作為一名驅魔師，我想要提醒大眾其中危險。惡魔喜歡潛伏，惡魔不希望我們知道他們在做什麼，因為當我們毫無察覺時，惡魔會更強大。」

羅塞蒂接著說：「惡魔可以侵入你們的腦海，操縱世上一些事物，讓我們作惡，我個人相信，可能有很多飛碟目擊事件事實上是惡魔所為。」

美國戰爭部公開F-16戰機擊中UFO爆炸的畫面。
美國戰爭部公開F-16戰機擊中UFO爆炸的畫面。

除了拔除羅塞蒂的驅魔師職務，麥克爾羅伊也將與羅塞蒂領導的華盛頓非牟利組織聖邁克爾靈性復興中心斷絕關係。麥克爾羅伊在聲明中指出，羅塞蒂將飛碟與惡魔做出連結的言論，以及該中心近期對社群媒體的使用，嚴重破壞了教會關於魔鬼、惡魔和驅魔的非常精確的教義。

羅塞蒂則發聲明道歉，表示「為未能忠實遵循教會訓導的方式請求寬恕，尤其是在之前提到的關於『外星人和魔鬼』的影片。」

他說：「我相信服從教會至關重要，我將繼續努力，使我所做的一切以及中心的一切運作都符合教會的教導。」

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