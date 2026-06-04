Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《我在伊朗長大》作者莎塔碧逝世 揭秘伊朗高壓生活震撼人心

即時國際
更新時間：19:54 2026-06-04 HKT
發佈時間：19:54 2026-06-04 HKT

全球知名自傳式漫畫《我在伊朗長大》（Persopolis）的伊朗裔法籍作家瑪贊．莎塔碧（Marjane Satrapi）逝世，享年56歲。她的家人周四證實消息，在發給法新社的聲明中表示：「莎塔碧在丈夫兼摯愛馬蒂亞斯·里帕（Mattias Ripa）去世一年多後，因悲傷去世。」

莎塔碧的丈夫是瑞典製片人、演員兼編劇，於去年4月8日去世。莎塔碧曾在Instagram帳號上發布一系列帖子表達喪夫之痛，內容是「因為我失去了我生命中的摯愛」。

家人指莎塔碧在喪夫後因悲傷去世。她曾在IG發布一系列圖片抒發心情。
家人指莎塔碧在喪夫後因悲傷去世。她曾在IG發布一系列圖片抒發心情。

莎塔碧 1969年11月22日生於伊朗北部城市拉什特，在首都德黑蘭長大，就讀當地的法語學校。她自1994年移居法國，2006年取得法國國籍。

2000年，她出版自傳式漫畫作品《我在伊朗長大》，獲國際好評，2007年親自將該書改編為同名動畫電影，奪得康城影展評審團大獎，並入圍奧斯卡金像獎、英國影藝學院獎、金球獎及歐洲電影獎。

 《我在伊朗長大》講述她早年在德黑蘭的生活，是關於伊朗民眾在神權政府施加的種種限制下如何掙扎求存，最終被父母送往歐洲開始流亡生活的故事。

去年，她以法國在處理伊朗問題上「虛偽」為由，拒絕接受法國榮譽軍團勳章，並指出法國的簽證政策阻礙了異議人士離開伊朗前往法國。

最Hit
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
9小時前
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
3小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中史Miss私人IG呻深夜工作 被cap圖公審洩試題 教育局、校方有回應！
社會
5小時前
惠康激抵贈品優惠！買1物滿$187.6即送廚具+紙巾+洗衣珠 指定日子再享88折
惠康超市激抵贈品優惠！買1物滿$187.6即送廚具+紙巾+洗衣珠 指定日子再享88折
生活百科
7小時前
元朗燒賣皇后本店宣布即日結業！38年老字號與業主談判破裂 街坊不捨：宵夜又少一間
元朗燒賣皇后本店宣布即日結業！38年老字號與業主談判破裂 街坊不捨：宵夜又少一間
飲食
3小時前
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀食客聚會留回憶 網民嘆：又少間local嘢
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢
飲食
5小時前
馬德鐘自爆入院插喉照曝光 一部位大面積劇痛需抽積水 無奈煞停工作：未試過咁
馬德鐘自爆入院插喉照曝光 一部位大面積劇痛需抽積水 無奈煞停工作：未試過咁
影視圈
7小時前
Save Lily｜DNA確認具親子關係 Danny暫住收容所 會否與父母重聚須看四大因素！
社會
5小時前
00:48
Save Lily｜警方：經DNA檢測 證實Danny與被捕父母具血緣關係
突發
2小時前