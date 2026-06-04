《我在伊朗長大》作者莎塔碧逝世 揭秘伊朗高壓生活震撼人心

全球知名自傳式漫畫《我在伊朗長大》（Persopolis）的伊朗裔法籍作家瑪贊．莎塔碧（Marjane Satrapi）逝世，享年56歲。她的家人周四證實消息，在發給法新社的聲明中表示：「莎塔碧在丈夫兼摯愛馬蒂亞斯·里帕（Mattias Ripa）去世一年多後，因悲傷去世。」

莎塔碧的丈夫是瑞典製片人、演員兼編劇，於去年4月8日去世。莎塔碧曾在Instagram帳號上發布一系列帖子表達喪夫之痛，內容是「因為我失去了我生命中的摯愛」。

家人指莎塔碧在喪夫後因悲傷去世。她曾在IG發布一系列圖片抒發心情。

莎塔碧 1969年11月22日生於伊朗北部城市拉什特，在首都德黑蘭長大，就讀當地的法語學校。她自1994年移居法國，2006年取得法國國籍。

2000年，她出版自傳式漫畫作品《我在伊朗長大》，獲國際好評，2007年親自將該書改編為同名動畫電影，奪得康城影展評審團大獎，並入圍奧斯卡金像獎、英國影藝學院獎、金球獎及歐洲電影獎。

《我在伊朗長大》講述她早年在德黑蘭的生活，是關於伊朗民眾在神權政府施加的種種限制下如何掙扎求存，最終被父母送往歐洲開始流亡生活的故事。

去年，她以法國在處理伊朗問題上「虛偽」為由，拒絕接受法國榮譽軍團勳章，並指出法國的簽證政策阻礙了異議人士離開伊朗前往法國。