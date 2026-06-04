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無品遊客｜短裙女硬騎奈良鹿打卡 義工揭該鹿曾遇車禍骨折轟「虐待」

即時國際
更新時間：15:58 2026-06-04 HKT
發佈時間：15:10 2026-06-04 HKT

近日網上瘋傳一段「短裙女硬坐奈良鹿」的影片，內容是一名身穿白色短洋裝的女子坐上鹿背拍照，引發日本網友高度關注。協助照顧奈良鹿的義工表示，影片中的鹿因車禍導致前腿骨折，行動不便，女子的行為涉及虐待，不可原諒。

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影片中，涉事長髮女子身穿白色洋裝吊帶短裙和高跟鞋，試圖坐在鹿背上拍照。該鹿試圖避開，但女子追着鹿轉了一圈嘗試第二次坐上，屁股還顫了幾下，鹿兒忍無可忍，甩頭將女子頂開，她才笑着退到一旁，旁邊的男伴則全程拿著手機拍攝。

協助照顧奈良鹿的義工「奈良の鹿角Tashi」也看到影片後，他在X上發文表示，片中的鹿因車禍導致前腿骨折，行動不便，他做義工時也照顧過這隻鹿。這名義工直斥女子的行為對一隻前腿彎曲仍努力求生的動物來說極為不妥，就是虐待行為，不可原諒。

該篇貼文公開後，獲2萬多人按讚、逾61.8萬次瀏覽，不少日本網友也留言表示無法接受：「奈良鹿可是神的使者，不是遊樂設施或交通工具，這對男女的行為太過分了」、「這不僅是騎乘受傷的鹿的問題，牠們是神使，這樣的行為相當於是在褻瀆神靈」、「都有影片為證了，難道不應該逮捕他們嗎？」

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