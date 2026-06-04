加州銀行挾持事件落幕 退伍兵遭FBI擊斃10人質無受傷

美國加州貝克斯菲爾德市（Bakersfield）日前發生一宗驚險的挾持人質事件。一名報稱帶有爆炸裝置的41歲男子，闖入當地一幢設有銀行及學區辦公室的大樓內挾持10名職員，與執法人員展開長達15小時的對峙。聯邦調查局（FBI）特種部隊於當地時間周三（3日）凌晨採取攻堅行動，將疑犯當場擊斃，所有人質均安全獲救，無人受傷。

綜合外媒報道，事發於當地時間周二（2日）下午約1時，疑犯闖入市中心大通銀行（Chase Bank）大樓二樓，將自己與10名人質反鎖在房內。被挾持的10人均為克恩縣教育局（Kern County Superintendent of Schools）的職員。疑犯向警方聲稱自己身上綁有炸彈，更威脅已將爆炸物綁在部分人質身上。警方接報後迅速封鎖現場，疏散周邊建築物，並派出談判專家與疑犯交涉。據悉，期間有5名人質遭到綑綁。

加州銀行人質事件落幕，挾持10人退伍軍人遭FBI擊斃。 美聯社

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經過數小時交涉，疑犯先後於當日下午4時及晚上約8時半釋放兩名人質，當中包括一名急需藥物治療的糖尿病患者。惟談判隨後陷入僵局，疑犯拒絕釋放更多人質。FBI於晚上約9時全面接管現場指揮權，並調派逾百名特工，當中包括精銳的人質救援隊及多地特種武器和戰術部隊（SWAT）到場增援。

至周三（3日）凌晨約4時20分，FBI戰術小組攻入建築物內，將疑犯當場擊斃，成功救出其餘8名人質。警方證實，10名人質均未受到身體傷害，當局已安排專家跟進他們的心理狀況。執法人員事後化驗疑犯聲稱的爆炸裝置，初步認定不構成實際威脅。

當局確認，被擊斃的疑犯為41歲男子瑟爾斯-哈里斯（Anthony Scott Searles-Harris）。調查顯示，他曾於陸軍短暫服役，後因擅離職守遭不名譽退伍。此外，他屬登記在案的性罪犯，曾於2014年因涉及兒童性侵案被定罪，至2018年獲釋出獄。

警方透露，疑犯落手並非針對學區辦公室員工，其作案動機或源於對過往刑事案件的處理及判決感到極度不滿，並曾在談判期間要求查閱相關法院卷宗。此外，FBI官員指出，疑犯作案時曾特意詢問聯邦調查局是否已介入，不排除其意在引起聯邦當局關注以博取「惡名」。目前案件仍在進一步調查中。

