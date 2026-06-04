南韓地方選舉執政黨全國報捷 惟恐失落首爾兼爆選票短缺爭議

南韓於昨日（3日）舉行地方選舉。今日（4日）的初步點票結果顯示，由總統李在明（Lee Jae Myung）領導的執政共同民主黨取得壓倒性勝利，在全國16個廣域行政區首長選舉中領先12地。然而，執政黨在最具政治指標意義的首爾市長選戰中失利，加上首爾部分票站爆發選票短缺爭議，為執政黨的勝利蒙上陰影。

路透社報道，根據南韓中央選舉管理委員會（NEC）的統計，共同民主黨在全國版圖大有斬獲，不但於多個地區領先，更成功攻陷傳統保守派票倉釜山。是次選舉被外界視為李在明執政首年的「期中考」，其亮眼成績反映李在明在全國仍享有大幅支持。分析指，受惠於人工智能（AI）晶片熱潮帶動南韓出口強勁增長，以及伴隨而來的股市上揚，均有助鞏固選民對執政黨的支持。

南韓地方選舉執政黨全國報捷。 路透社

吳世勳料險勝連任首爾市長

儘管執政黨在全國取得廣泛勝利，卻未能拿下首都首爾。截至當地時間今日上午8時（香港時間上午7時），在野國民力量黨（PPP）候選人、現任首爾市長吳世勳（Oh Se-hoon），預計將以極微小的差距，險勝共同民主黨候選人鄭愿伍（Chong Won-o），成功連任。

有政治分析家指出，首爾作為南韓最大城市及政治中心，其控制權具備龐大的政治影響力。執政黨失落首爾，無疑是對李在明的一記象徵性打擊；即使執政黨拿下大多數地方政府，失守首都恐將削弱其宣稱擁有全國性民意授權的說服力，令李在明首年執政原本可望獲得的全面肯定變得複雜。

韓國地方選舉3日登場，3大電視台公布出口民調結果，在16個區域中，執政黨共同民主黨達11個區域佔上風。 路透社

首爾票站選票不足惹舞弊質疑

此外，首爾多個票站在投票期間出現選票準備不足的突發情況，導致部分選民需排隊等候數小時，甚至有人被迫放棄投票。事件引發民眾抗議及對選舉舞弊的質疑，在野國民力量黨更一度要求停止點票並重新舉行選舉。對此，南韓中央選舉管理委員會已公開致歉，並承諾展開調查，惟強調有關情況不足以構成延遲或重新選舉的理由。目前部分地區的點票工作仍在持續進行中。