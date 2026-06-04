魯比奧確認特朗普將出席北約土耳其峰會 稱會議或「歷來最重要」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周三證實，總統特朗普（Donald Trump）將出席今年7月在土耳其安卡拉舉行的北約（NATO）國家元首峰會。

路透社報道，魯比奧在國會聽證會上表示，美國仍然是北約成員國，並將參與討論聯盟未來方向及安全合作等議題。他引述特朗普稱，屆時將在峰會上清楚表達美方立場。

近月特朗普多次批評北約盟友，尤其不滿部分成員國在美國與伊朗衝突期間，拒絕讓美軍使用境內軍事基地、領空或提供海軍支援，協助恢復霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全。他認為盟友未有在關鍵時刻向美國提供足夠支持。

特朗普早前更曾形容北約是「紙老虎」，並一度揚言考慮退出這個由32個成員國組成的跨大西洋軍事聯盟，指歐洲盟友長期依賴美國安全保障，卻未有承擔相應責任。

魯比奧指出，7月7日至8日在土耳其舉行的峰會，可能是北約歷史上最重要的一次會議之一，「因為有些問題必須釐清及修正」。他強調，美方將藉今次會議與盟友討論聯盟未來角色，以及如何應對當前全球安全挑戰。