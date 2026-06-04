英國國防部周三（3日）證實，一架英國皇家海軍直升機凌晨在英格蘭西南部德文郡（Devon）執行訓練任務期間墜毀，造成3名機組人員死亡。當局已就事故展開調查。

皇家海軍發言人表示，事發於當地時間凌晨4時前，一架參與訓練演習的直升機在德文郡索頓（Sourton）附近墜毀。軍方對3名海軍人員殉職深表哀痛，並向死者家屬及親友致以慰問。

皇家海軍司令詹金斯（Gwyn Jenkins）表示，涉事機型為Merlin Mk4直升機，事故消息對海軍成員造成巨大打擊，並向受此悲劇影響的家人、朋友和親人致以最深切的慰問。他感謝警方及搜救隊伍迅速到場協助，並已展開詳細調查。

英國皇家海軍直升機訓練期間墜毀 3名機組人員殉職。路透社

當地警方表示，緊急救援人員在德文郡奧克漢普頓（Okehampton）附近的索頓丘陵（Sourton Down）事故現場工作，多條道路一度封閉。涉事地點鄰近軍方訓練設施奧克漢普頓戰鬥營（Okehampton Battle Camp），該區長期用作Merlin直升機機組訓練用途。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）形容事件「極其悲痛」，向死者家屬致哀；國防大臣希利（John Healey）則表示，3名殉職海軍人員一直以卓越表現服務國家，將令人深切懷念。據報英王查理斯三世已知悉事故，並將私下向死者家屬致函慰問。