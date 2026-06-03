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柬埔寨男野外湖泊游泳後尿血 膀胱拉出活水蛭

即時國際
更新時間：23:01 2026-06-03 HKT
發佈時間：23:01 2026-06-03 HKT

柬埔寨一名年約30歲的男子，日前在天然湖泊中游泳後，突然感到排尿疼痛、排尿困難，甚至出現血尿症狀，他前往金邊「德崇和平醫院」求診，醫生竟在他的膀胱內發現一條活體水蛭。

院方隨後安排內窺鏡手術，成功將異物取出。患者術後狀況良好。院方表示，此類病例相當少見，提醒民眾戲水時應提高警覺。

類似事件在東南亞並不罕見。馬來西亞吉蘭丹一名母親 ，在2025年12月發現1歲女兒自從水災發生後，下體就頻繁流血，常常需要更換尿布，到診所照X光才發現女兒體內有一隻水蛭，可能是水災期間在淹水區玩耍而受到侵入。

2025年4月，越南也有一名女性鼻孔持續多日出血。醫生檢查鼻腔發現有異物不斷蠕動，經手術取出一條體型肥大、長度超過6厘米的活體水蛭，有可能是她在溪邊釣魚時，遭水蛭悄悄鑽入鼻腔而沒有發現。

醫生指出，這條水蛭長期在患者鼻腔內吸血成長，已造成鼻黏膜嚴重腫脹、潰瘍並引發感染，推測女子在溪邊活動時沒有做好防護，才會讓水蛭有機可乘。

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