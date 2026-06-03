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俄烏戰爭｜烏無人機跨境突襲聖彼得堡 擊中石油碼頭

即時國際
更新時間：21:16 2026-06-03 HKT
發佈時間：21:16 2026-06-03 HKT

烏克蘭總統澤連斯基3日發文表示，烏克蘭特種作戰部隊、國家安全局、無人系統部隊等單位聯手展開長程打擊行動，對俄羅斯重要設施造成打擊，包括距離烏克蘭邊境約1100公里的聖彼得堡石油碼頭。

綜合外媒報道，俄羅斯聖彼得堡石油碼頭3日凌晨遭遇無人機襲擊，冒出大量黑煙。澤連斯基稱，烏方還打擊了克隆斯塔特基地（Kronstadt base）的軍事目標，以及距離前線約600公里的坦波夫（Tambov）一處俄羅斯軍工廠。

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聖彼得堡石油碼頭黑煙飄揚。 美聯社
聖彼得堡石油碼頭黑煙飄揚。 美聯社

針對烏軍的攻擊行動，俄羅斯列寧格勒州州長德羅茲登科（Alexander Drozdenko）表示，俄方3日在列寧格勒州擊落50架無人機，並持續抵禦疑似來自烏克蘭的攻擊。由於發生襲擊事件，聖彼得堡普爾科沃機場（Pulkovo Airport）航班受到影響，近30架航班延誤超過2小時，另有9架班機轉降其他機場。

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聖彼得堡石油碼頭黑煙飄揚。 美聯社
聖彼得堡石油碼頭黑煙飄揚。 美聯社

烏克蘭這波攻擊正值有「俄版達沃斯」之稱的聖彼得堡年度經濟論壇登場前夕，這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來第5度舉行投資論壇。聖彼得堡是僅次於莫斯科的俄羅斯第二大城市，也是總統普京的家鄉。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）也說，至少有20架飛往莫斯科的無人機在夜間遭擊落。坦波夫州（Tambov）州長則確認米丘林斯克市（Michurinsk）一間工業設施的附屬建築遭到破壞。

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