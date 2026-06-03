印度民宿大火21死多為非洲人 疑多項違規警朝過失殺人調查

印度首都圈德里南區一家小型旅館3日上午發生大火，至少已21人死亡，據報多為非洲人；40多人獲救，不少人慌忙中跳樓逃生。這是印度首都圈近年最嚴重的火災之一。警方指失火原因有待調查，但現場已發現3大問題，其中包括牌照只准設6間房，實際上卻有25間房。

綜合外媒報道，出事的Flourish Stay早餐民宿（B&B），位於首都圈德里馬爾維亞納加爾區（Malviya Nagar），該區人口密集，居民以學生和年輕白領階級為主，民宿位於一條狹窄巷弄內。

消防隊在當地時間上午8時48分接報，迅速派出8輛消防車到場。熊熊火勢蔓延全棟，濃煙不斷竄出，外牆燒得焦黑。目擊者影片顯示，有住客冒險攀附在窗口求救，呼救聲此起彼落，至少2名女子跳樓逃生，所幸落在居民在民宿門口鋪設的床墊上。

住客多為就醫外國人

消防員陸續救出40多人，分別送往附近兩間醫院救治，分別為麥克斯醫院（Max Hospital）與全印度醫學研究所（AIIMS）創傷中心。AIIMS證實收治13人，其中3人因火災、從高處墜落而身受重傷。麥克斯醫院稱收治39人，其中18人到院時已死亡，15人進入加護病房，包括8名仰賴呼吸器維命的重傷者，5名輕傷者經治療已出院。

附近居民也加入救人行列，獲救的住客不少是外國公民。新德里電視台稱，由於印度知名的大型醫療機構麥克斯醫院就在附近，民宿住客多半是到該院求診的外國人與陪病家屬。

最初參與救援的居民向印度亞洲國際新聞社（ANI）表示，現場是一棟4層樓建築，火舌從1樓、2樓開始冒出，高層人員因而受困，「這裡有一家商店是賣床墊的……我們把床墊搬到現場鋪在路上，幫助那些從樓上跳下來的人」。

火勢迅速撲滅，起火原因尚待查明，目擊者推測可能是電線走火。地方官員初步認為可能涉及1樓餐廳。印度總理莫迪宣布向每名罹難者的家屬提供賠償金印度盧比20萬元（約1.64萬港元）、傷者每人5萬元（約4100元）。

一場火揭發3大問題

火場1樓餐廳的廚師接受新德里電視台訪問時表示，今天上午8點左右，他才剛啟動電爐就突然冒出熊熊大火，火勢蔓延迅速，他立刻通知助理店內失火，「我到了屋外一看，整棟旅館都著火了」。

印度火災頻繁，建商、居民經常無視建築法規與安全規範。印度民宿政策規定，註冊在案的民宿，最多只能開設8間客房、床位數上限16張，失火的民宿經營執照更限6間客房，現場有卻多達25間，而且有的房間位在地下室，全棟建物僅有1處出入口。還有消息傳出地下室從外面上鎖，當局正在確認是否屬實。

印度警方初步表示，將朝過失殺人罪方向調查民宿業主。有傳這家民宿並未持有強制性質的消防安全許可證。