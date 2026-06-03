兵庫縣母女慘死刀下 42歲殺人犯疑伏屍河川已死去多天

日本兵庫縣龍野市上月發生震驚社會的母女雙屍命案，42歲疑犯大山賢二，涉嫌殺害一名74歲母親及其52歲女兒。他一度卻警方坦承「殺了人」，卻因證據不足被放走，隨後下落不明。警方約10天前發布全國通緝，至周三在一條河裏尋獲一具屍體，衣着特徵與疑犯高度吻合，估計已死亡多日。

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綜合日媒報道，兵庫縣警方周三上午接獲民眾報案，稱在河裏發現一具男性屍體。警方將其打撈上岸後，發現屍體有一定程度的腐敗迹象，顯示已死亡多日。

死者穿一條帶有白色線條的黑色長褲，與因涉嫌殺害母女而遭通緝的大山賢二逃亡時所穿褲子極為相似。警方相信遺體極可能就是大山賢二，目前正檢驗DNA及進行法醫解剖，盡速確認死者身分。

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兵庫縣龍野市母女雙屍命案震驚日本社會。 路透社

疑兇曾認殺人 說法含糊獲放生

這宗震驚日本社會的命案於5月19日曝光。 74歲的田中澄惠及其52歲次女千尋被發現死於龍野市家中，兩女頸部及其他部位均有多處刀傷。驗屍結果顯示，母親死於失血過多，女兒死於出血性休克，相信於5月13日左右已身亡。

警方曾盤查居無定所的大山賢二，他向警方坦承「我殺了人」，卻因為無法具體說明被害人與日期，加上身上無血迹無凶器，警方沒有將他拘留或逮捕，隔天起他行蹤不明，警方23日取得逮捕令，24正式發布全國通緝，並公開其照片與監控錄像拍下的身影。