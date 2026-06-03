Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美軍F-15E飛行員命超硬！ 5周內2度被擊落大難不死

即時國際
更新時間：17:25 2026-06-03 HKT
發佈時間：17:25 2026-06-03 HKT

美國空軍一位F-15E戰機飛行員參與伊朗戰爭，不到5周內被兩次擊落，卻兩次都靠彈射逃生保命。美國軍方官員說，這名飛行員「幾乎可以確定」是自越戰以來，美國空軍固定翼飛行員在同一場衝突中，兩度遭擊落的首例。

相關新聞：伊朗局勢︱美軍第二名飛官獲救靠1把槍躲山區一日 救援行動中美軍殺5伊朗人

這位未公開姓名的飛行員，厄運從3月2日在科威特發生的友軍誤擊事件開始。當天科威特國防部隊意外向3架F-15E戰機開火，6名飛行員被迫彈射逃生，安全着陸。

美軍中央司令部當時說，這是一宗「明顯的友軍誤擊事件」，當時科威特部隊正在回應伊朗的導彈、無人機與戰機攻擊。科威特後來坦承，要對擊落事件負責，而雙方都展開了調查。

相關新聞：退役TOPGUN美軍揭戰機彈射風險 「20G衝擊力隨時斷肢攞命」

經歷那次事件後，這些飛行員4周後便重返駕駛艙，執行轟炸德黑蘭的任務，當時美國防長赫格塞斯還公開讚揚這些飛行員的英勇行為。

但就在任務結束幾天後，其中一名飛行員再度遭遇厄運，一架F-15E戰機在伊朗上空被擊中，兩名飛行員被迫在敵境跳傘逃生。

相關新聞：伊朗局勢｜美戰機遭科威特友軍誤擊　男女機師落地後極致差別待遇惹笑

這位接連被擊中兩次的飛行員4月3日迅速獲救，但武器系統官員因受傷，加上伊朗懸賞他的人頭，只得躲藏起來。這名空軍上校隔天在薩格洛斯山（Zagros Mountain）一處藏身地被美軍特戰隊尋獲並救出。而這次的擊落事件，成為美國在伊朗衝突中最重要的戰損之一，引發涉及數十架軍機，還有數百計人員深入伊朗境內，從事大規模救援行動。

最Hit
00:50
鍾景輝於睡夢中離世享年89歲  姪兒沉痛宣佈消息  著手處理King Sir身後事：感謝一直關心陪伴
影視圈
4小時前
101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
05:57
101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
10小時前
Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮
Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
鍾景輝離世丨去年現身西貢「最後露面照」曝光 坐輪椅望海明顯消瘦 疑於護老院慶生思路仍清晰
鍾景輝離世丨去年現身西貢「最後露面照」曝光 坐輪椅望海明顯消瘦 疑於護老院慶生思路仍清晰
影視圈
4小時前
置業是不少人的畢生夢想。中新社
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
5小時前
Save Lily｜鄰居指Danny母懷孕時「好大個肚」會打招呼為人「幾好」
Save Lily｜鄰居指Danny母懷孕時「好大個肚」會打招呼為人「幾好」
突發
4小時前
半年結臨近 滙豐「參戰」上調定存息 星展4及6個月期達3厘
半年結臨近 滙豐「參戰」上調定存息 星展4及6個月期達3厘
投資理財
7小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
公務員長糧︱領取人數逐年遞增 上年度開支逾500億、五年間升近兩成 明年逼近17萬人咬長糧
公務員長糧︱領取人數逐年遞增 上年度開支逾500億、五年間升近兩成 明年逼近17萬人咬長糧
政情
5小時前
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
11小時前