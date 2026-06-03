伊朗局勢｜美軍F-15E飛行員命超硬！ 5周內2度被擊落大難不死

美國空軍一位F-15E戰機飛行員參與伊朗戰爭，不到5周內被兩次擊落，卻兩次都靠彈射逃生保命。美國軍方官員說，這名飛行員「幾乎可以確定」是自越戰以來，美國空軍固定翼飛行員在同一場衝突中，兩度遭擊落的首例。

相關新聞：伊朗局勢︱美軍第二名飛官獲救靠1把槍躲山區一日 救援行動中美軍殺5伊朗人

這位未公開姓名的飛行員，厄運從3月2日在科威特發生的友軍誤擊事件開始。當天科威特國防部隊意外向3架F-15E戰機開火，6名飛行員被迫彈射逃生，安全着陸。

美軍中央司令部當時說，這是一宗「明顯的友軍誤擊事件」，當時科威特部隊正在回應伊朗的導彈、無人機與戰機攻擊。科威特後來坦承，要對擊落事件負責，而雙方都展開了調查。

相關新聞：退役TOPGUN美軍揭戰機彈射風險 「20G衝擊力隨時斷肢攞命」

經歷那次事件後，這些飛行員4周後便重返駕駛艙，執行轟炸德黑蘭的任務，當時美國防長赫格塞斯還公開讚揚這些飛行員的英勇行為。

但就在任務結束幾天後，其中一名飛行員再度遭遇厄運，一架F-15E戰機在伊朗上空被擊中，兩名飛行員被迫在敵境跳傘逃生。

相關新聞：伊朗局勢｜美戰機遭科威特友軍誤擊 男女機師落地後極致差別待遇惹笑

這位接連被擊中兩次的飛行員4月3日迅速獲救，但武器系統官員因受傷，加上伊朗懸賞他的人頭，只得躲藏起來。這名空軍上校隔天在薩格洛斯山（Zagros Mountain）一處藏身地被美軍特戰隊尋獲並救出。而這次的擊落事件，成為美國在伊朗衝突中最重要的戰損之一，引發涉及數十架軍機，還有數百計人員深入伊朗境內，從事大規模救援行動。