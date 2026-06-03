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18歲少年遭捅失救死︱英警誤信刀手執法片曝光 引千人上街爆衝突︱有片

即時國際
更新時間：10:52 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:52 2026-06-03 HKT

近日，英國一名23歲的錫克教因去年12月捅殺一名18學生，被判處21年監禁。而與案件相關的警員隨身攝錄機（Bodycam）畫面曝光後，更引發社會強烈反彈，數千民眾上街抗議，與警方爆發激烈衝突。

英國18歲青年遇襲，反被誤認為兇徒，最後傷重死亡。Europa.com@X
英國18歲青年遇襲，反被誤認為兇徒，最後傷重死亡。Europa.com@X

英國警方遭多方質疑

事發於2025年12月3日，18歲學生亨利．諾瓦克（Henry Nowak）與足球隊友聚會後，遭23歲男子維克倫．迪格瓦（Vickrum Digwa）以一把長達21厘米的刀刺傷。警員到場後，兇徒謊稱自己才是受害者，並反指諾瓦克對其作出種族歧視。

根據近日公開的隨身攝錄機畫面，涉事警員不僅未有及時施救，反而將重傷的諾瓦克雙手反銬，無視他痛苦哀求「我不能呼吸」，更冷言「我不覺得你有被刺傷」，導致受害者其後昏迷不治。

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畫面曝光後，數千名示威者於6月2日聚集在南安普敦街頭，痛斥警方「雙重標準」，抗議隨後演變成暴力衝突，示威者向警員投擲磚塊、罐頭及燃燒的垃圾桶。英國首相施紀賢（Keir Starmer）形容畫面「令人心碎」，並支持獨立警察行為辦公室（IOPC）展開調查，承認警方確實有嚴肅問題需要交代。

此案亦引發政治風暴，極右翼領袖法拉奇（Nigel Farage）及馬斯克（Elon Musk）均發聲，質疑英國警方在處理不同族裔案件時存在偏見，甚至出現「二等公民」待遇。

馬斯克更在社交平台X上表示，願意資助針對警方處理失當的私人起訴。儘管兇徒家屬已向受害者家屬致歉，並表示事件令錫克教社群蒙羞，但這宗涉及種族與執法爭議的悲劇，已令英國社會陷入嚴重對立與動盪。

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