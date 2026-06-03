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日本熊出沒｜福島秋田同日爆熊襲釀一死四傷 追咬男子驚悚畫面曝光

即時國際
更新時間：08:54 2026-06-03 HKT
發佈時間：08:54 2026-06-03 HKT

日本近期多地頻頻驚現野熊蹤影，部分野熊甚至闖入山區及民宅對民眾展開瘋狂襲擊，釀成嚴重傷亡。在周二（2日）早上，福島縣及秋田縣同日爆發多宗驚悚的野熊襲擊事件。其中福島市一間工廠及附近住宅區驚現野熊肆虐，導致4人被咬傷送院，鄰近中小學須緊急停課；而秋田市同日更驚揭一宗命案，一名獨居老婦在山區割草時懷疑慘遭野熊襲擊撕咬致死，令當地人人自危。

福島野熊闖工廠住宅區連環狂咬四人 天眼直擊與熊肉搏

綜合日本放送協會（NHK）及《讀賣新聞》報導，周二早上約6時半，福島市笹木野地區一間鑄造公司的工廠員工驚慌報案，指有同事在廠內被野熊咬傷。警方初步調查顯示，該隻野熊極其兇殘，先在工廠內揮爪襲擊2人，隨後又游蕩至附近的住宅區，以及一間電子儀器製造販賣公司，再度發狂攻擊另外2人。事件中共有4名男女受傷送院，幸送院時均保持清醒。

鑄造工廠的閉路電視更驚險拍下野熊「行兇」的震撼過程。畫面顯示，當時一名20多歲男員工正準備下班，當走到廠房出口時突然驚見黑影，一隻野熊已迎面撲上。男員工嚇得慌忙後退，野熊則窮追不捨緊追他兜圈，最後更從後猛烈撲上，死死抓著員工的腰部不放。男員工當場站不穩重摔地上，野熊隨後才鬆口朝另一座建築物跑去，導致該名員工腰側受重傷。

未幾，野熊又在廠區內到處亂竄，並惡狼般襲擊另一名60多歲男員工，導致其背部重創。廠房入口處的自動門玻璃亦被撞至完全碎裂、零件脫落，足見野熊撞擊力道之猛烈。

兩中小學緊急停課 涉事野熊仍在逃

警方表示，該隻傷人的野熊估計目前仍隱匿在當地的電子儀器公司用地範圍內，暫時仍未被捕獲，當局已在現場持續高度戒備，並強烈呼籲市民切勿接近現場。由於事發位置鄰近JR奧羽本線笹木野站，屬於當地多多數公司與住宅聚集的繁華地區，得知有野熊出沒傷人後，附近的兩間中學和小學大感震驚，為保學生安全已立即宣布緊急停課。事實上，自上周起截至周一晚，該區已接獲多次目擊熊蹤的報告。

秋田七旬獨居老婦山區割草 慘遭熊襲噬斃

同日，秋田市亦驚傳野熊咬死人的慘劇。早上7時20分左右，秋田市河邊和田地區有民眾報案，指其一名73歲的女性鄰居可能遇熊襲。警員接報趕抵現場搜救，最終在老婦住家附近的山林裡赫然發現其遺體。

警方透露，死者生前獨居，事發前正獨自在山區割草，不料慘遭野熊突襲。居民隨後在其住所附近發現了一把鐮刀及一條沾有大片駭人血漬的毛巾。事發後，有村民目擊一隻長約1米的野熊在附近出沒，當地獵人隨即展開搜捕，並於上午9時40分左右成功獵殺了一隻野熊。由於事發地點距離秋田市立河邊小學以南僅約100米，驚動當地大批家長。警方目前正進一步調查老婦遇襲致死的詳細經過。

正值繁殖期野熊活動頻繁 專家籲鎖好門窗

根據日本環境省數據統計，單是今年1月至4月，全日本遇熊襲受傷的個案已累計達8宗。

岩手大學野生動物管理學副教授山內貴義對此指出，目前正值野熊的繁殖季節，熊隻的活動會較以往更為頻繁，現時連盛岡市或仙台市等繁華市區也有熊隻出沒的報告。山內副教授特別警告，野熊有可能為了尋找隱蔽的藏身之處而冒險闖入民宅，因此強烈呼籲當地居民必須時刻將緊鎖屋內門窗，嚴防野熊強行闖入釀成慘劇。

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