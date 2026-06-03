伊朗局勢｜美國打擊伊朗格什姆島 伊報復轟炸美軍科威特基地 中東多國機場停運

中東戰火再起。當地時間6月3日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊與美國中央司令部接連發表聲明，證實雙方在霍爾木茲海峽及周邊地區展開激烈的導彈與無人機對轟。美軍率先對伊朗島嶼發動所謂的「自衛打擊」，伊朗隨即展開報復，狂轟美軍第五艦隊總部及多國美軍基地。戰火導致巴林、科威特及阿聯酋的機場全面暫停營運。

美軍炮轟油輪摧毀通信塔 聲稱「自衛打擊」

衝突的導火線始於6月2日晚間的連環交火。伊朗伊斯蘭革命衛隊指出，美軍炮彈首先擊中了霍爾木茲海峽附近的一艘伊朗油輪，導致其機艙嚴重受損。隨後，美軍在新一輪侵略中，再度開火襲擊了位於格什姆島南部的一座伊朗革命衛隊通信塔。

以色列「鐵穹」反導系統發射的一枚攔截飛彈，在黎巴嫩南部上空解體。路透社

從納巴蒂耶可以看到，以色列空襲黎巴嫩南部後，濃煙滾滾。路透社

美國中央司令部則給出截然不同的說法，聲稱美軍在2日成功擊退了伊朗發射的多枚彈道導彈及無人機。美軍指責伊朗無人機企圖攻擊在該海域正當通行的民用船隻，因此美軍才針對伊朗在中東全境的襲擊企圖，對格什姆島的一處伊朗軍事地面控制站實施「自衛打擊」，並強調美方人員在行動中並未受傷。

伊朗怒轟美以船隻 兩國基地「防空警報狂響」

面對美軍的行動，伊朗革命衛隊隨即發動大限度的軍事報復。為回應油輪遇襲，伊朗首先發射導彈，精準擊中了屬於美以、名為「帕納亞」（PANAYA）的關聯船隻。

緊接著，伊朗革命衛隊航空航天部隊傾巢而出，動用大批導彈和無人機，向美國位於該地區鄰國的空軍基地，以及駐守巴林的美軍第五艦隊總部發動毁滅性打擊。中東地區媒體報導指出，3日凌晨時分，科威特和巴林境內的美軍基地遭到漫天導彈與無人機瘋狂轟炸，兩地防空警報連綿不斷，響徹夜空。美軍隨即啟動「愛國者」防空系統對來襲導彈展開極速攔截。沙特阿拉伯境內的美軍基地同樣拉響了防空警報，戰況膠著。

美指攔截所有導彈 伊朗警告：侵略者基地將化為灰燼

美國中央司令部隨後發表戰報，聲稱伊朗向周邊鄰國發射的數枚彈道導彈均未能擊中預定目標。其中兩枚射向科威特的導彈在途中解體或未能飛抵目標，另有三枚射向巴林的導彈則被美國與巴林的防空部隊當場擊落攔截。美方重申，部隊將保持最高度警惕，随时準備抵禦伊朗在當前停火期間發動的無端侵略。

然而，伊朗反對派媒體「伊朗國際電視台」引述革命衛隊的聲明則展現了強硬姿態。伊朗宣稱已對科威特的美軍基地實施了「精準且集中的導彈打擊」，並發出嚴厲警告，直言「打了就跑」的時代已經終結。革命衛隊強調，任何哪怕只是觸及伊朗邊境與主權分毫的舉動，都將遭到超越常規界限的毀滅性反擊，警告壓迫勢力必須承擔魯莽的後果，伊朗武裝力量將毫不猶豫地把該地區所有侵略者的基地及其利益化為灰燼。