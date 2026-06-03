Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西女上班踩中「奪命陷阱」 瞬間跌落深水渠險遭生葬

即時國際
更新時間：06:37 2026-06-03 HKT
發佈時間：06:37 2026-06-03 HKT

巴西發生一宗離奇「路面吃人」意外。一名女子在上班途中，因踩中一塊懷疑被人動過手腳的鬆動坑渠蓋，整個人瞬間筆直跌進深不見底的下水道內。更恐怖的是，當她墜入坑洞後，該塊翻開的坑渠蓋竟然在重力作用下再度翻轉並「完美」合上，將她生生困在污水沒胸的漆黑渠底。幸得目擊的電單車司機及熱心路人及時施援，合力抬起井蓋將她救出，女子才得以大難不死。

驚悚天眼畫面曝光：渠蓋自動回位「生葬」事主

根據現場閉路電視（CCTV）流出的驚悚片段顯示，現年31歲的職業廚師羅莎（Fabiana Rosa），事發時正一如往常般步行前往上班。當她行經涉事街道時，完全沒有察覺腳下的坑渠蓋已變成奪命陷阱。

就在羅莎舉步踩中坑渠蓋邊緣的一剎那，整塊井蓋在毫無預警下突然如翻板般向上翻開，羅莎瞬間失去重心，整個人垂直跌入幽暗的洞穴之中。最讓人不寒而慄的是，當羅莎完全墜入坑洞後，那塊鬆動的坑渠蓋隨即在半空中翻轉，旋即「啪」一聲準確無誤地蓋回原位，令街道路面瞬間恢復原狀，彷彿羅莎憑空消失了一般。

污水沒胸與死神搏鬥 幸獲鐵騎及路人合力救出

突如其來的變故令羅莎一度受困於不見天日的下水道中。幸好生死一瞬之間，當時剛巧有一名電單車司機駕駛經過現場，目擊了這驚人一幕，立即將車停在路邊並奮不顧身衝上前協助。附近的其他路人見狀亦紛紛加入，眾人合力強行抬起沉重的井蓋，驚險地將羅莎從鬼門關前拉回來，並隨即送院搶救。

羅莎經醫院檢查後，證實其額頭、手臂、腿部、胸部及背部均受到不同程度的撞擊傷及擦傷，目前仍在醫院留醫。她事後接受巴西新聞媒體《RJ1》訪問時仍猶有餘悸，面帶恐懼地憶述當時的絕望慘況：「我當時真的以為自己要死在裏面了！因為裡面的水已經迅速淹到了我的胸口，而且那個坑洞非常深。」她指自己當時踩到邊緣就整個人掉下去，過程中更被翻過來的渠蓋狠狠重擊額頭。

警方揭內幕：兩賊曾對井蓋動手腳

這宗看似是不幸的意外，背後卻懷疑牽涉人為罪案。當地警方在翻查事發前的監控錄像時發現，在意外發生前不久，曾有兩名形跡可疑的男子被監視器拍到在該處徘徊，並曾對涉事的坑渠蓋動手腳。警方懷疑這兩名男子企圖偷走渠蓋變賣，但在未能得手後便逃離現場，卻導致渠蓋嚴重鬆動移位，最終釀成這宗無辜市民險遭「生葬」的無妄之災。警方目前正全力追緝該兩名涉案男子。

最Hit
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
9小時前
翁金驊涉體罰學生｜消息：學生及家長拒絕報警及落口供 認為屬紀律教育
01:39
翁金驊涉體罰學生｜消息：學生及家長拒絕報警及落口供 認為屬紀律教育
突發
9小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
枝記麵家傳結業！屹立半山半世紀 街坊難忘古法磨豉牛腩買少見少 店東近年已預告將低調退休
枝記麵家傳結業！屹立半山半世紀 街坊難忘古法磨豉牛腩買少見少 店東近年已預告將低調退休
飲食
14小時前
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
10小時前
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
9小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
2026-06-01 17:30 HKT
01:33
宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人
社會
14小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
2026-06-01 17:31 HKT