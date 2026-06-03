巴西女上班踩中「奪命陷阱」 瞬間跌落深水渠險遭生葬

巴西發生一宗離奇「路面吃人」意外。一名女子在上班途中，因踩中一塊懷疑被人動過手腳的鬆動坑渠蓋，整個人瞬間筆直跌進深不見底的下水道內。更恐怖的是，當她墜入坑洞後，該塊翻開的坑渠蓋竟然在重力作用下再度翻轉並「完美」合上，將她生生困在污水沒胸的漆黑渠底。幸得目擊的電單車司機及熱心路人及時施援，合力抬起井蓋將她救出，女子才得以大難不死。

驚悚天眼畫面曝光：渠蓋自動回位「生葬」事主

根據現場閉路電視（CCTV）流出的驚悚片段顯示，現年31歲的職業廚師羅莎（Fabiana Rosa），事發時正一如往常般步行前往上班。當她行經涉事街道時，完全沒有察覺腳下的坑渠蓋已變成奪命陷阱。

就在羅莎舉步踩中坑渠蓋邊緣的一剎那，整塊井蓋在毫無預警下突然如翻板般向上翻開，羅莎瞬間失去重心，整個人垂直跌入幽暗的洞穴之中。最讓人不寒而慄的是，當羅莎完全墜入坑洞後，那塊鬆動的坑渠蓋隨即在半空中翻轉，旋即「啪」一聲準確無誤地蓋回原位，令街道路面瞬間恢復原狀，彷彿羅莎憑空消失了一般。

污水沒胸與死神搏鬥 幸獲鐵騎及路人合力救出

突如其來的變故令羅莎一度受困於不見天日的下水道中。幸好生死一瞬之間，當時剛巧有一名電單車司機駕駛經過現場，目擊了這驚人一幕，立即將車停在路邊並奮不顧身衝上前協助。附近的其他路人見狀亦紛紛加入，眾人合力強行抬起沉重的井蓋，驚險地將羅莎從鬼門關前拉回來，並隨即送院搶救。

羅莎經醫院檢查後，證實其額頭、手臂、腿部、胸部及背部均受到不同程度的撞擊傷及擦傷，目前仍在醫院留醫。她事後接受巴西新聞媒體《RJ1》訪問時仍猶有餘悸，面帶恐懼地憶述當時的絕望慘況：「我當時真的以為自己要死在裏面了！因為裡面的水已經迅速淹到了我的胸口，而且那個坑洞非常深。」她指自己當時踩到邊緣就整個人掉下去，過程中更被翻過來的渠蓋狠狠重擊額頭。

警方揭內幕：兩賊曾對井蓋動手腳

這宗看似是不幸的意外，背後卻懷疑牽涉人為罪案。當地警方在翻查事發前的監控錄像時發現，在意外發生前不久，曾有兩名形跡可疑的男子被監視器拍到在該處徘徊，並曾對涉事的坑渠蓋動手腳。警方懷疑這兩名男子企圖偷走渠蓋變賣，但在未能得手後便逃離現場，卻導致渠蓋嚴重鬆動移位，最終釀成這宗無辜市民險遭「生葬」的無妄之災。警方目前正全力追緝該兩名涉案男子。