遊日注意｜薔薇周三料抵關東  羽田機場逾280航班取消

今年第6號颱風「薔薇」正沿日本太平洋沿岸持續向東北移動，預料今日（3日）將靠近西日本至東日本一側，並逐步接近關東及伊豆群島。受颱風及強烈暖濕氣流雙重夾擊，日本全國大範圍地區將迎來狂風暴雨，宮崎縣更破天荒發布全國首個「4級氾濫危險警報」。惡劣天氣導致日本海陸空交通陷入大癱瘓，其中原訂今日在東京羽田機場起降的280多個航班，已悉數宣布停飛，東海道新幹線亦可能於今日起暫停行駛。

宮崎縣首發4級氾濫警報 數萬戶斷電沖繩16傷

據日本氣象廳資料顯示，「薔薇」昨日（2日）黃昏接近九州南部。受颱風外圍環流影響，九州及四國地區首當其衝降下豪雨，多條河川水位急劇暴漲。其中宮崎縣廣渡川水系的廣渡川及酒谷川於昨日下午已達至氾濫危險水位。當局隨即發布「4級氾濫危險警報」，這亦是日本自防災氣象資訊制度大幅改革後，全國首次發布該項警戒資訊，意味著危險地區的居民必須立即遵從指示撤離避難。

「薔薇」日前掠過沖繩，導致市內一片瘡痍。NHK畫面截圖

颱風同時為當地帶來破壞性強風。氣象廳警告，奄美、西日本及東日本的太平洋一側將刮起猛烈強風，強勁風力足以令行駛中的貨車及卡車當場翻側。目前強風已在沖繩縣造成至少16人受輕傷；此外，大風亦導致嚴重停電，鹿兒島縣有超過3萬戶家庭遭遇斷電，宮崎縣則有約870戶受影響。

兩日取消逾六百航班 新幹線常規線局部停駛

受風暴嚴峻威脅，日本海陸空交通大受打擊。航空交通方面，昨日（2日）全日已有超過330個主要集中在九州地區的航班取消，當中日本航空佔170班，全日空佔67班，所有往返鹿兒島和宮崎機場的航班全數停飛。隨着颱風今日步步逼近關東，原訂今日在東京羽田機場起降的280多個航班，亦已悉數宣布停飛，兩日合計取消班次逾610班。

陸路交通同樣受阻，東京都市圈的部份常規鐵路路線目前已經暫停營運。鐵路公司同時發出預警，指往返東京至新大阪的東海道新幹線，可能從今日（3日）起採取預防性暫停行駛措施。氣象廳呼籲全日本民眾高度警惕可能引發的地質災害、低窪地區浸水及海上巨浪，密切留意最新防災資訊。