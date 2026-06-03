伊朗局勢｜哈梅內伊國葬細節曝光 敲定三城舉行料2000萬人送別

伊朗前最高領袖哈梅內伊的國葬安排終於敲定。據伊朗官方媒體於6月2日報導，伊朗首都德黑蘭市政府官員證實，已正式確定將在德黑蘭、庫姆（Qom）及馬什哈德（Mashhad）三座主要城市，為此前遇襲身亡的最高領袖哈梅內伊舉行隆重的國葬與告別儀式。相關部門預計，屆時將有高達1,500萬至2,000萬人湧入首都參加送葬，規模空前。

二月遭美以空襲身亡 葬禮曾因人數過多無限期推遲

今年2月28日，美以兩國對伊朗發動侵略戰爭的首日，哈梅內伊在空襲中不幸喪生，隨後被伊朗官方尊稱為「殉道伊瑪目（Martyred Imam）」。當局原本曾宣布葬禮於3月舉行，惟伊朗官員於3月初突然表示，由於預計參加送葬的群眾人數極其龐大，在安全與秩序安排上存在巨大困難，因此將葬禮無限期推遲。直至今日，德黑蘭文化與社會事務副市長穆罕默德·阿明·塔瓦科利扎德（Mohammad Amin Tavakolizadeh）才正式公佈最終的殯葬細節。

伊朗前最高領袖哈梅內伊的國葬安排終於敲定。路透社

伊朗確定將在德黑蘭、庫姆及馬什哈德三座主要城市，為哈梅內伊舉行隆重的國葬與告別儀式。路透社

伊朗確定將在德黑蘭、庫姆及馬什哈德三座主要城市，為哈梅內伊舉行隆重的國葬與告別儀式。路透社

三日告別儀式馬拉松式進行 德黑蘭移靈遊行歷時廿四小時

塔瓦科利扎德表示，目前在國家機構與全國各大市政部門的參與下，前最高領袖的告別、葬禮及安葬儀式的重大籌備工作已進入最後對接階段。根據計畫，整場國葬活動將持續3天。

在首都德黑蘭，當局規劃了為期3天的告別儀式，以及一場預計歷時至少24小時的馬拉松式送葬移靈遊行。目前德黑蘭的儀式地點仍在作最後確認，預計將在德黑蘭大清真寺（Grand Prayers Hall）與伊斯蘭共和國創始人霍梅尼陵墓之間作出抉擇。在首都的儀式結束後，哈梅內伊的遺體將會依序被移送至聖城庫姆以及東北部重鎮馬什哈德，舉行同等規格的悼念活動。

尊崇遺願安葬馬什哈德聖陵 料鄰國大批朝聖者赴會

官員透露，根據哈梅內伊生前的遺願及其親屬、相關部門的建議，其遺體最終將安葬於馬什哈德的伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza Shrine）。

由於馬什哈德獨特的地理位置與宗教地位，伊朗當局預計該市將會迎來海量前來吊唁的外國朝聖者，當中主要包括來自巴基斯坦、阿富汗、印度、孟加拉以及喀什米爾等鄰近地區的穆斯林。為此，當地伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與宗教組織已嚴陣以待，制定了最高級別的特別接待與安保部署，以確保葬禮順利進行。雖然官員在講話中未有透露確切的國葬日期，但有伊朗媒體引述消息指出，這場轟動中東的萬人葬禮，極有可能在本月中旬正式登場。