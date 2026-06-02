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白宮APP｜可傳簡訊給特朗普 一鍵拍馬屁「史上最偉大的總統！」

即時國際
更新時間：23:06 2026-06-02 HKT
發佈時間：23:06 2026-06-02 HKT

美國特朗普政府近月推出的「白宮App」（The White House App）有新花樣？聯邦僱員的公務手機開始強制預裝這款應用程式，內有可向總統特朗普傳簡訊的功能，預設填入「史上最偉大的總統」讓民眾一鍵拍馬屁，引發網民批評。

美國新聞工作者亞倫·派納斯（Aaron Parnas）獲一名聯邦政府人員提供截圖，顯示用戶正在輸入短信，收訊號碼是「45470」（白宮及特朗普用於發送官方及政治動態訊息的專屬簡訊短碼），短信內容預先載入「史上最偉大的總統！」

聯邦僱員爆料白宮App的預載拍馬屁訊息「史上最偉大的總統」。
聯邦僱員爆料白宮App的預載拍馬屁訊息「史上最偉大的總統」。

帕納斯在一段影片中補充道，聯邦僱員的公務手機已開始強制預裝這款應用程式，且不限於政治任命人員。帕納斯稱：「毫不誇張地說，從使用公務手機的清潔工到高級秘書，無一例外。我說的是秘書，比如衛生與公眾服務部部長之類的。」

白宮應用程式今年3月推出。據《每日野獸》報道，特朗普政府上周突然強制要求所有政府公務手機必須安裝。網民熱議當局過度政治宣傳。有人寫道：「這又是特朗普自吹自擂的例子，因為沒人其他人會這麼做。」

白宮App被批評為宣傳工具。
白宮App被批評為宣傳工具。

網民批特朗普自吹自擂

另一位用戶也質疑自動發送給特朗普的讚揚訊息，寫道：「需要這種持續不斷的認可，完全聽不進任何批評，這正常嗎？這是美國總統應有的品質嗎？」

有人諷刺說：「（最偉大的總統）是我見過最有趣的自動回覆短信。」

還有人質疑，白宮App部分功能類似間諜軟體。這款應用程式在資料共享政策和用戶資訊外洩方面被指缺乏透明度。

前官員直指「宣傳工具」

特朗普在3月發布這款應用程式時表示，它能讓用戶「近距離接觸」「你們最喜歡的總統，唐納德·J·特朗普，那就是我」。

白宮發言人威爾士表示：「白宮應用程式讓所有美國人都能直接訪問白宮直播、突發新聞提醒、新政策舉措、社交媒體帖子等等。」

然而，曾在首席資訊長辦公室工作的職業公務員內斯廷（David Nesting）告訴美媒「政府高管」說：「這只是確保所有聯邦僱員都被迫看到他們向公眾發布的同樣的宣傳。」

 

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